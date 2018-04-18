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После субботника с территории района вывезли порядка 600 кубометров мусора
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После субботника с территории района вывезли порядка 600 кубометров мусора 

Управа района Соколиная гора 2 часа назад
Фото: Управа района Соколиная гора
На субботнике 14 апреля в Соколиной горе провели очистку 27 гектаров газона. Следующий субботник назначен на 21 апреля.
Территории около храма Воскресения Христова на Семёновском кладбище, вдоль железнодорожной ветки путей на Борисовской улице и около кинотеатра «Родина», а также Семеновский парк, скверы на Семеновской площади и на улице Буракова были приведены в порядок участниками субботника — сотрудниками ГБУ «Жилищник района Соколиная гора», представителями районной управы, студентами КИГМ №23, общественными советниками и молодыми парламентариями нашего района.
Провели работы по обрезке пятнадцати деревьев около контактных путей и дорожных знаков, окраску более чем 35 тысяч квадратных метров газонного ограждения и тридцати урн, ремонт пяти контейнерных площадок. Также были выкорчеваны пень и сухостойное дерево.
Узнать о местах проведения уборки и получении рабочего инвентаря можно по телефонам: +7 (495) 366-93-41, +7 (495) 365-57-02.
Фото: Светлана Яковлева.
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