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За первый квартал 2018 года Выборгская таможня пресекла 22 попытки незаконного ввоза товаров
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За первый квартал 2018 года Выборгская таможня пресекла 22 попытки незаконного ввоза товаров 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Фото: Ivyborg.ru
По итогам работы за первый квартал 2018 года на таможенном посту МАПП «Светогорск» возбуждено 22 дела об административных правонарушениях в связи с признанием товаров, перемещаемых физическими лицами, не для личного пользования.
В аналогичный период прошлого года в регионе деятельности таможенного поста было возбуждено 10 дел об административных правонарушениях по вышеуказанным обстоятельствам. Таким образом увеличение результативности по выявлению административных правонарушений составило 120%.
За первые три месяца 2018 года 13 дел было возбуждено по ч.1. ст 16.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров». В этих случаях товар, являющийся готовой молочной продукцией общим весом более 580 килограммов, не отнесен к категории товаров для личного пользования и изъят для целей последующего уничтожения.
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