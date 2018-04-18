За первый квартал 2018 года Выборгская таможня пресекла 22 попытки незаконного ввоза товаров 

По итогам работы за первый квартал 2018 года на таможенном посту МАПП «Светогорск» возбуждено 22 дела об административных правонарушениях в связи с признанием товаров, перемещаемых физическими лицами, не для личного пользования.
В аналогичный период прошлого года в регионе деятельности таможенного поста было возбуждено 10 дел об административных правонарушениях по вышеуказанным обстоятельствам. Таким образом увеличение результативности по выявлению административных правонарушений составило 120%.
За первые три месяца 2018 года 13 дел было возбуждено по ч.1. ст 16.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров». В этих случаях товар, являющийся готовой молочной продукцией общим весом более 580 килограммов, не отнесен к категории товаров для личного пользования и изъят для целей последующего уничтожения.