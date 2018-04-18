Керченская прокуратура отсудила 1,2 млн руб для капитана судна «Moryak» 

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости Крым. Компания Bexley Group Ltd (Республика Белиз) выплатила капитану судна «Moryak», которое в прошлом году застряло в Черном море на несколько месяцев, 1 млн 174 тыс. рублей долга по зарплате. Об этом сообщает пресс-служба Керченской транспортной прокуратуры.
Как уточнили в ведомстве, керченский транспортный прокурор подал в суд на компанию с требованием взыскать сумму задолженности. Керченский городской суд в полном объеме удовлетворил исковое заявление в интересах капитана судна «Moryak».
Как ранее сообщал РИА Новости Крым, в ноябре 2017 года судно «Moryak» (флаг Палау), которое должно был доставить 1400 тонн зерен льна в Турцию, застряло в Черном море. Экипаж парохода, находившегося в море около двух месяцев, фактически был брошен на произвол судьбы. Моряки не получали зарплату на протяжении восьми месяцев. При этом судно не могло зайти ни в один из портов. Ситуация стала критической, когда на корабле закончились пресная вода и еда. 16 ноября экипажу судна «Moryak» было разрешено сойти на берег в порту Керчи.