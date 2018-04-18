Керченская прокуратура отсудила 1,2 млн руб для капитана судна «Moryak»

Как уточнили в ведомстве, керченский транспортный прокурор подал в суд на компанию с требованием взыскать сумму задолженности. Керченский городской суд в полном объеме удовлетворил исковое заявление в интересах капитана судна «Moryak».