Россиян начнут награждать за карьеру их питомцев

Минтруд России разработал методические рекомендации по награждению работников ведомственными знаками отличия «Почетный наставник». В них подробно расписаны требования к лицам, которые претендуют на статус авторитетов для молодых коллег.

Как следует из проекта документа, он должен «подсказать» органам власти на местах, кого именно можно представлять к награждению знаком. Вручать «Почетного наставника» рекомендовано не только за собственно профессиональное содействие опекаемым подчиненным, но и за «повышение их общественной активности» и «формирование гражданской позиции».

При определении срока наставнической деятельности претендента на награду следует исходить из того, что он никак не может быть менее трех лет. А перед представлением работника к знаку отличия необходимо выяснить истинный уровень его квалификации, профессиональные достижения и факт «публичного признания заслуг» (все это должны подтверждать официальные документы). Нужно удостовериться, что наставник обладает авторитетом и репутацией в коллективе, а также имеет «высокие нравственные качества». Наличие же дисциплинарных взысканий может стать непреодолимым препятствием для награждения.

Большим плюсом для претендента на знак станет опыт работы «с лицами с пониженной конкурентоспособностью» и «возможность тиражирования практики наставничества». Во внимание советуют непременно принимать и показатели реального карьерного роста конкретных работников, прикрепленных к наставнику.