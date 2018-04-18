России нужно изучить рынок Ирана для работы в рамках коридора Север-Юг

«В каких грузах нуждается Иран Россия ? Когда задаем этот вопрос, никто не может точно ответить на него. Нам нужно знать рынок друг друга чтобы была загруженность товарами. 17 лет коридор не можем настроить, нужно браться за него», — отметил спикер.

"Преимуществ у коридора несколько. В их числе — сокращение в 2 раза расстояния и стоимости. Коридор позволит улучшить связи РФ со странами персидского залива и Азии", — рассказал Д. Савенков