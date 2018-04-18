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России нужно изучить рынок Ирана для работы в рамках коридора Север-Юг
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России нужно изучить рынок Ирана для работы в рамках коридора Север-Юг 

РЖД-Партнер 49 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
«В каких грузах нуждается Иран и Россия? Когда задаем этот вопрос, никто не может точно ответить на него. Нам нужно знать рынок друг друга чтобы была загруженность товарами. 17 лет коридор не можем настроить, нужно браться за него», — отметил спикер.
Заместитель директора департамента международного сотрудничества Минпромторга РФ Дмитрий Савенков заявил, что ведомство уделяет огромное внимание вопросу развития коридора Север-Юг.
"Преимуществ у коридора несколько. В их числе — сокращение в 2 раза расстояния и стоимости. Коридор позволит улучшить связи РФ со странами персидского залива и Азии", — рассказал Д. Савенков
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