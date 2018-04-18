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Лучшим школьникам Самары вручили паспорта в доме правительства региона
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Лучшим школьникам Самары вручили паспорта в доме правительства региона 

ТРК Губерния 47 минут назад
Паспорта самым успешным. Они отличились в науке и искусстве, учебе и спорте. Лучших школьников Самары, которым исполнилось 14 лет, сегодня принимали в доме правительства Самарской области. В торжественной обстановке подростки получили основные документы гражданина страны. Церемония приурочена ко Дню воинской славы России. Зачем столько внимания тем, кто и так в наградах и грамотах — смотрите в нашем материале.
Вручение основных документов приурочено ко Дню воинской славы — празднику победы войска Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере в 1242 году. Во время церемонии — небольшая историческая справка. В зале вместе с представителями Минобра два генерала: Герой России Александр Баранов и глава областного МВД Александр Винников. От руководителя главка свой паспорт получает Роман Богданов — хорошист, гитарист и борец.
"Я думал, в МФЦ получу паспорт, а оказалось, что меня пригласили на встречу с такими важными лицами. Это очень важный этап жизни, я становлюсь гражданином России и уже получаю несколько прав своих", — поделился Роман.
Подобные церемонии стали уже доброй традицией. В муниципалитетах отличившимся школьникам паспорта вручают главы районов, городов и сел. Таким образом дети получают еще один импульс расти и развиваться дальше.
Паспорта сегодня получили 26 детей. В конце церемонии — слова напутствия и общее фото на память.
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