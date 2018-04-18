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На проспекте Жукова в Волгограде устраняют ямы
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На проспекте Жукова в Волгограде устраняют ямы 

АиФ Волгоград 49 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Специалисты устраняют дефекты на проспекте имени Жукова в Волгограде с применением струйно-инъекционного метода, что позволяет обеспечить надлежащее качество.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, из общей площади 136 000 квадратных метров изъяны охватили 300 квадратных метров дорожного полотна в местах его спайки и примыкания люков подземных. Сейчас из устраняют специалисты муниципального учреждения «Северное». Однако средства, потраченные на проведение работ, чуть позже взыщут с подрядчика, производившего реконструкцию в 2016 год. Это возможно в рамках условий гарантийного обслуживания.
В целом представители мэрии отмечают, что дороги города, находящиеся на гарантийном обслуживании, успешно прошли испытание климатом. Покрытие Продольных магистралей, улиц Кубанской, Кубинской, 7-й Гвардейской, Хиросимы и других пережило зиму и соответствует нормативным требованиям. Однако асфальт «сошел» с наступлением весны на магистралях, где комплексное восстановление не проводилось десятилетиями — например, на улицах Профсоюзной, Шурухина, Батова, Козловской и т.д. Реконструируют их в 2018 году.
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