Орел сдан. Депутаты дали зелёный свет строительству нового завода

Судьба нового предприятия в Орле — завода ПВХ-покрытий — решалась на внеочередной сессии горсовета. Обсуждение вопроса вышло жарким и бескомпромиссным. Одни депутаты уверены, что проект просто «продавили», другие упрекнули коллег в самопиаре. О чём говорят власти и почему общественники и ряд слуг народа считают, что производство опасно открывать в черте города, — в материале «АиФ-Черноземье»

Что развивать будем?

За последние пару месяцев вокруг завода ПВХ-покрытий развернулись настоящие баталии. К примеру, представители общественной организации «Граждане Орла», уверены, что производство будет токсичным, и от этого пострадают местные жители.

По сути, все причастные к решению вопроса разделились на два лагеря. Одни считают, что строительство завода — реальная возможность привлечь серьёзные инвестиции в регион. Другие говорят о том, что начать необходимо с досконального изучения вопроса потенциальной опасности от вредного производства и выступают за то, чтобы его не было в черте города. Напомним, что для размещения своих мощностей инвестор выбрал улицу Итальянскую (где раньше располагался завод Coca-Cola . — Ред.).

В минувший четверг депутаты горсовета рассмотрели вопрос о переводе земли в этом месте из четвёртого класса опасности в третий. Эта тема уже обсуждалась на мартовской сессии, однако народные избранники не смогли прийти к единому мнению. Ранее прошли публичные слушания, на которых общественность выступила против строительства завода. Также было собрано около тысячи подписей горожан, которые не хотят видеть завод в черте города.

Пришли к «согласию»?

Было очевидно, что на внеочередной сессии вопрос решится. И решение это будет положительным для инвестора. Ранее и городские, и региональные власти высказывались о том, что завод нужен.

Перед началом заседания у стен мэрии были развернуты протестные плакаты, а зал, где депутатам предстояло принять решение, — полностью наполнен людьми. Обсуждения и споры получились крайне жаркими. Несмотря на то, что на этот раз большинство народных избранников проголосовали за изменение класса опасности санитарной зоны, те, кто были против, так и остались при своём мнении.

Ранее сообщалось, что компания «АйВиСи Рус», которая хочет запустить на ул. Итальянской завод ПВХ-покрытий, получила санитарно-эпидемиологическое заключение по проекту защитной зоны. Представители компании заявляли, что производство будет абсолютно безопасным.

Высказаться на сессии пытались многие, однако удалось это не всем. Зампред горсовета Раиса Дубровская заявила, что хоть она и выступает крайне редко, но по этому вопросу не имеет морального права молчать. По словам Дубровской, большинство «лужковцев», которым и предстоит жить рядом с новым заводом, высказались за его строительство.

Поддержал предприятие и коммунист Иван Дынкович, отметив, что, по его мнению, новое производство поможет городу развиваться.

Депутат от «Единой России» Олег Карпиков, который и на прошлой сессии голосовал против изменения санитарных зон, поинтересовался у мэра Василия Новикова , почему тот всё же решил вынести вопрос на новое голосование так скоро.

«После мартовской сессии у меня с вами состоялся разговор, и мы обменялись мнениями, что нецелесообразно выносить вопрос на внеочередную сессию. Почему такая спешка, если прошло всего две недели?» — поинтересовался Карпиков.

На что Василий Новиков заявил, что он очень внимательно изучил документы, встретился с представителями контролирующих органов.

«Я за завод», — резюмировал мэр.

От коммерции до этики

Пожалуй, самым эмоциональным было выступление «единоросса» Евгения Косогова. Он начал с того, что заявил всем присутствующим о том, что на заседании фракции, которое состоялось днём ранее, зампред горсовета Владимир Негин попросил присутствующих не обсуждать вопрос завода ПВХ-покрытий с категорической точки зрения.

«Однако, если большинство жителей против строительства грязного химического производства в черте города, я считаю, что нет ничего важнее жизни и здоровья людей», — заявил Косогов.

Также депутат призвал присутствующих обратить внимание на печальную статистику области по онкозаболеваниям.

«Данное предприятие должно находиться за пределами Орла», — резюмировал он. А после этого призвал коллег «не сдавать Орёл, как в 40-х годах».

Такие заявления депутата вызвали негодование у его коллег. Так, Иван Дынкович предложил разобрать поведение Евгения Косогова на комиссии по этике.

Что касается завода, то голосование получилось предсказуемым. Против проголосовали четыре народных избранника. Один предпочёл воздержаться. 28 депутатов сказали «да» производству ПВХ-покрытий в черте города.