Олег Тиньков: «Когда в школах на уроках труда вместо скворечников будут учить программировать, сможем конкурировать с мировыми компаниями»

Глава « Тинькофф банка Олег Тиньков напомнил о нехватке квалифицированных кадров, которая мешает российским компаниям конкурировать на глобальном рынке. Он связал это в том числе с уровнем образования в школах.

Тиньков рассказал о своем участии в Биржевом форуме, где он говорил о важности поддержки малого и среднего бизнеса в России . По словам банкира, он считает необходимым «продвигать образ предпринимателя» и напоминать о том, что именно предприниматели обеспечивают рост экономики и создают сервисы для миллионов людей.

олег тиньков

глава «Тинькофф банка»

«И конечно же нужно срочно решать вопрос кадров. Ведущим технологическим компаниям не хватает программистов. Когда в школах на уроках труда вместо скворечников будут учить программировать, сможем на равных конкурировать с мировыми компаниями и выбирать лучших из лучших».

Тиньков уже поднимал тему нехватки кадров в России. В феврале он пожаловался на отъезд российских IT-специалистов в Кремниевую долину — по его словам, за последний год только из его банка в американские компании ушли 10 человек. Тогда Тиньков призвал сделать IT-специальности популярными среди школьников и студентов и обеспечить молодых специалистов работой.

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В середине марта о «тотальной охоте» на программистов говорил глава Сбербанка Герман Греф . Банкир отмечал, что это привело к росту зарплат: по его словам, сегодня они измеряются пяти-шестизначными цифрами. При этом он, как и Тиньков, посетовал на отток кадров.

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