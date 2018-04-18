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Российская делегация при ОЗХО предложила изменить конвенцию о химоружии
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Российская делегация при ОЗХО предложила изменить конвенцию о химоружии
РИА Новости
51 минуту назад
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РИА Новости
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. ДЕЛЕГАЦИЯ
РФ
ПРИ
ОЗХО
ПРЕДЛАГАЕТ ИЗМЕНИТЬ КОНВЕНЦИЮ ПО ЗАПРЕЩЕНИЮ ХИМОРУЖИЯ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ТОКСИЧНЫХ ХИМИКАТАХ БОЛЕЕ ЗАКРЫТОЙ — ДОКУМЕНТ
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