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Российская делегация при ОЗХО предложила изменить конвенцию о химоружии
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Российская делегация при ОЗХО предложила изменить конвенцию о химоружии 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ДЕЛЕГАЦИЯ РФ ПРИ ОЗХО ПРЕДЛАГАЕТ ИЗМЕНИТЬ КОНВЕНЦИЮ ПО ЗАПРЕЩЕНИЮ ХИМОРУЖИЯ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ТОКСИЧНЫХ ХИМИКАТАХ БОЛЕЕ ЗАКРЫТОЙ — ДОКУМЕНТ
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