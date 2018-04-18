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В Кирове в собственном гараже задохнулся техдиректор СТС
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В Кирове в собственном гараже задохнулся техдиректор СТС 

Vyatka-grad.ru 52 минуты назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Несчастный случай произошел 15 апреля около 12 часов в Нововятском районе города Кирова, сообщает newsler.ru.
Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Кировской области, 15 апреля в 12 часов в гараже было найдено тело технического директора СТС Александра Бобкова, который, предположительно, задохнулся.
«В настоящее время по данному факту идет доследственная проверка», — отметили в ведомстве.
Похороны состоялись сегодня, 18 апреля. Попрощаться с Александром Юрьевичем пришло более 100 человек.
Фото — newsler.ru
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