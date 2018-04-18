В Кирове в собственном гараже задохнулся техдиректор СТС

Несчастный случай произошел 15 апреля около 12 часов в Нововятском районе города Кирова, сообщает newsler.ru.

«В настоящее время по данному факту идет доследственная проверка», — отметили в ведомстве.

Похороны состоялись сегодня, 18 апреля. Попрощаться с Александром Юрьевичем пришло более 100 человек.

Фото — newsler.ru