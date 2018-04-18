Уровни рек в Башкирии в норме

Управление по гидрометеорологии сообщило о том, что уровень воды в реках не представляет опасности.

Уровень повысился за сутки на пяти водных объектах: река Белая возле Арского Камня (+1 сантиметр), возле Старосубхангулово (+22 см), возле Бирска (+28 см) и возле Андреевки (+56 см), а также на реке Сим (+6 см).

Высота воды не превышает критический уровень.