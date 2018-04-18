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Уровни рек в Башкирии в норме
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Уровни рек в Башкирии в норме 

ufa1.ru 54 минуты назад
Фото: ufa1.ru
Управление по гидрометеорологии сообщило о том, что уровень воды в реках не представляет опасности.
Уровень повысился за сутки на пяти водных объектах: река Белая возле Арского Камня (+1 сантиметр), возле Старосубхангулово (+22 см), возле Бирска (+28 см) и возле Андреевки (+56 см), а также на реке Сим (+6 см).
Высота воды не превышает критический уровень.
— Ледоход наблюдается возле Бирска, редкие глыбы можно увидеть у поселка Глуховский и на реке Уфа возле села Верхний Суян. Лед еще проходит по реке Ай возле деревни Метели и на реке Юрюзань у деревни Чулпан, — сообщили в Минэкологии по Башкирии.
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