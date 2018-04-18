Плацкартные вагоны уберут из поезда «Костомукша — Санкт-Петербург»

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В разгар летнего сезона « Федеральная пассажирская компания » решила отменить перевозку пассажиров в плацкартных вагонах в поезде « Костомукша Санкт-Петербург ». Состав будет укомплектован только купейными и сидячими вагонами. Заместитель начальника северо-западного филиала «Федеральной пассажирской компании» Виталий Царук сообщил, что стоимость купейных вагонов на летний период времени будет равна стоимости плацкартных вагонов. Изменения пассажирских перевозок по маршруту «Костомукша — Санкт-Петербург» будет действовать с 25 мая по 9 сентября.

В администрации Петрозаводска рассказали, что с сегодняшнего дня сформировано звено из шести человек для ручной уборки города в ночное время. Первостепенная задача — уборка моста на улице Мерецкова и подходов к нему. Далее будут ориентироваться по ситуации, поскольку отрицательные температуры пока осложняют работу в ночную смену. Напомним, активную фазу работ по очистке городских территорий планируется завершить к первым майским праздникам.

В Петрозаводске идет реконструкция скульптуры «Мать с детьми», расположенной рядом с родильным домом им. К. А. Гуткина. Активные жители города предложили восстановить первозданный облик памятника и вернуть на законное место второго мальчика. По словам инициатора проекта, на восстановление скульптурной композиции нужно было порядка 450 000 рублей. Как сообщил на своей странице в социальной сети «Вконтакте» глава Карелии, до воссоединения «каменного семейства» осталось совсем немного.