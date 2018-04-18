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Правительство спишет пени за 2015 и 2016 годы в сфере госзакупок
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Правительство спишет пени за 2015 и 2016 годы в сфере госзакупок 

Парламентская газета 55 минут назад
Фото: Парламентская газета
Все пени и неустойки в области госзакупок, которые были начислены в 2015-2016 годах, будут списаны по утверждению Правительства. Соответствующий закон 18 апреля одобрил Совет Федерации.
Изменения вносятся в статью 112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев сообщил, что предусмотрено, что суммы неустоек — штрафов, пеней, начисленных поставщику, подрядчику, исполнителю за неисполнение или ненадлежащее исполнение в 2015 и 2016 годах обязательств, предусмотренных контрактом, но не списанных заказчиком, подлежат списанию. Порядок этих действий и случаи, в которых они будут применяться, определит кабмин. Он отметил, что принятие закона позволит снизить финансовую нагрузку на поставщиков, в том числе на субъекты малого и среднего предпринимательства.
В конце 2014 года была принята норма, позволяющая заказчику предоставлять поставщику отсрочку уплаты неустоек за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также осуществлять списание начисленных сумм таких неустоек. Изначально действие этой нормы распространялось только на 2015 год, но впоследствии было продлено и на 2016 год как антикризисная мера. Одновременно Счётная палата выявила, что это применили не все главные распорядители бюджетных средств, у которых задолженность поставщика по начисленным неустойкам отражена в бюджетном учёте.
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