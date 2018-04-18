Ещё
Три школы Академического района приняли участие в городском квесте по естествознанию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Три школы Академического района приняли участие в городском квесте по естествознанию 

Твоя Газета 59 минут назад
Фото: Твоя Газета
Три учебных заведения: школы 625, 1534 и гимназия № 45 им. Л. И. Мильграма успешно прошли отборочные испытания и представили образовательные организации Академического района на седьмом городском квесте по естествознанию. Об этом сообщает корреспондент окружной газеты «Москва За Калужской заставой».
Выявляли лучших на базе Дворца творчества детей и молодежи «Севастополец». Правда, задания выполняли ребята в основном в экспозиции Дарвиновского музея.
Городской этап квеста начался в Московском детско-юношеском центре экологии, краеведения и туризма, где команды зарегистрировались и выбрали категорию сложности маршрута. «Улиткам» предложили задания полегче, в основном им пришлось разыскивать отпечатки вымерших моллюсков в оформлении станций метрополитена. «Осьминогам» пришлось решать более сложные задачи. Их маршрут требовал неоднократных подъемов из подземки на «поверхность». Ребята находили памятники природы, архитектуры, распутывали исторические загадки. Пропутешествовав несколько часов по Москве и успешно выполнив все задания, школьники финишировали в объединенном художественном историко-архитектурном и природно-ландшафтном музе-заповеднике «Коломенское», где их тоже ждали новые открытия.
Ребят в квесте привлекают не только необычные задания, но и то, что для их выполнения необходимо проявить эрудированность. Все вопросы построены так, что найти на них ответы в интернете невозможно. В итоге планшет оказывается лишь подручным средством для прокладывания правильного маршрута по городу.
Екатерина РУДНИЦКАЯ
Твоя Газета: последние новости
Кадеты школы № 1534 приняли участие в конкурсе «Смотр строя и песни. Марш Победителям!» В ходе месячника по благоустройству в ЮЗАО очистили территории от сухостоя и пней Участниками городского проекта «Московское долголетие» в ЮЗАО уже стали 3345 человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Кремле ответили на «план Авакова»158
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника48
Чайка рассказал, за что поплатился Березовский61
Нападение на школу произошло в Башкирии268
На мятых простынях8
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
00:17
Фанат атаковал певицу во время концерта
Шоу-бизнес
01:18
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США
Политика
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
05:00
«Британия не могла допустить возвращения Березовского»
Политика
02:34
Песков назвал путь решения проблемы Донбасса
Политика
26:06
Путину сообщили о блокировке Telegram
Политика
00:47
Путин выразил соболезнования Бушу-старшему
Политика Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение