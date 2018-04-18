Три школы Академического района приняли участие в городском квесте по естествознанию

Три учебных заведения: школы 625, 1534 и гимназия № 45 им. Л. И. Мильграма успешно прошли отборочные испытания и представили образовательные организации Академического района на седьмом городском квесте по естествознанию. Об этом сообщает корреспондент окружной газеты «Москва За Калужской заставой».

Выявляли лучших на базе Дворца творчества детей и молодежи «Севастополец». Правда, задания выполняли ребята в основном в экспозиции Дарвиновского музея.

Городской этап квеста начался в Московском детско-юношеском центре экологии, краеведения и туризма, где команды зарегистрировались и выбрали категорию сложности маршрута. «Улиткам» предложили задания полегче, в основном им пришлось разыскивать отпечатки вымерших моллюсков в оформлении станций метрополитена. «Осьминогам» пришлось решать более сложные задачи. Их маршрут требовал неоднократных подъемов из подземки на «поверхность». Ребята находили памятники природы, архитектуры, распутывали исторические загадки. Пропутешествовав несколько часов по Москве и успешно выполнив все задания, школьники финишировали в объединенном художественном историко-архитектурном и природно-ландшафтном музе-заповеднике «Коломенское», где их тоже ждали новые открытия.

Ребят в квесте привлекают не только необычные задания, но и то, что для их выполнения необходимо проявить эрудированность. Все вопросы построены так, что найти на них ответы в интернете невозможно. В итоге планшет оказывается лишь подручным средством для прокладывания правильного маршрута по городу.

Екатерина РУДНИЦКАЯ