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Куйвашев потребовал усилить безопасность мест массового скопления людей
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Куйвашев потребовал усилить безопасность мест массового скопления людей 

РИА «ФедералПресс» 55 минут назад
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал усилить вопросы безопасности в местах массового скопления людей. Это касается не только Екатеринбурга, но и всех муниципалитетов области. Власти даже готовы оказать поддержку испытавающим финансовые сложности районам.
На совете глав муниципальных образований Свердловской области министр общественной безопасности Александр Кудрявцев сообщил, что в регионе 521 общественное место, где массово собираются люди, но далеко не все площадки достаточно безопасны: не везде есть охрана, система видеонаблюдения и освещение.
Куйвашев потребовал, что недостатки были устранены, так как недавные трагические события в Кемерове касаются всех напрямую.
«Если тяжело с финансами, обращайтесь, но закрывать глаза на проблемы не советую никому», — предостерег губернатор.
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