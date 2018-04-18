Куйвашев потребовал усилить безопасность мест массового скопления людей

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал усилить вопросы безопасности в местах массового скопления людей. Это касается не только Екатеринбурга , но и всех муниципалитетов области. Власти даже готовы оказать поддержку испытавающим финансовые сложности районам.

На совете глав муниципальных образований Свердловской области министр общественной безопасности Александр Кудрявцев сообщил, что в регионе 521 общественное место, где массово собираются люди, но далеко не все площадки достаточно безопасны: не везде есть охрана, система видеонаблюдения и освещение.

Куйвашев потребовал, что недостатки были устранены, так как недавные трагические события в Кемерове касаются всех напрямую.

«Если тяжело с финансами, обращайтесь, но закрывать глаза на проблемы не советую никому», — предостерег губернатор.