Жители Краснодарского края оценят свои поликлиники

Общероссийский народный фронт вместе с фондом независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье» объявили о старте фотоконкурса «Моя поликлиника». Цель данного мероприятия — привлечь внимание к состоянию организаций, в которых оказывают первичную медпомощь.

Ранее в своем послании Федеральному собранию президент страны Владимир Путин указал, что в населенных пунктах с численностью от 100 до 2000 человек в течение 2018–2020 гг. должны быть созданы фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. Так, общественники организовали фотоконкурс. Стать участником конкурса может любой житель России . Для этого надо прислать фотографии, в которых виден внешний облик, состояние и укомплектованность поликлиники, амбулатории или фельдшерско-акушерского пункта.

Светлана Бессараб. «Без участия граждан объективная оценка качества здравоохранения невозможна. Поэтому мы просим жителей Краснодарского края присоединиться к общероссийскому мониторингу и принять участие в конкурсе. Результатом этого участия будет непосредственное влияние граждан на уровень доступности, своевременности, качества медицинских услуг и вежливости обслуживания в наших ФАПах, поликлиниках, больницах», — сказала руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость», депутат Госдумы

Обязательное условие для участия в конкурсе: участник должен состоять по крайней мере в одной из трех групп Фонда «Здоровье» в социальных сетях в Интернете, где проводится конкурс, а фотографии должны быть с указанием наименования медицинской организации, ее адреса, даты и времени съемки, с хештегом #мояхорошаяполиклиника или #мояплохаяполиклиника. При этом участник конкурса должен продублировать пост на собственной странице соцсети.

Работы принимаются со 2 апреля по 30 сентября. С 1 октября по 21 октября жюри подведет предварительные итоги, где отберет около 50 самых ярких работ. До 31 октября будет проходить онлайн-голосование, с помощью которого пользователи соцсетей, подписчики и члены жюри определят шесть лучших работ. В ноябре будут объявлены итоги конкурса. Все победители получат призы и подарки.