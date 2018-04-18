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Качели во дворе по улице Двинцев починили коммунальщики
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Качели во дворе по улице Двинцев починили коммунальщики 

Управа района Марьина роща 58 минут назад
Фото: Управа района Марьина роща
Коммунальные службы починили качели, расположенные во дворе по адресу улица Двинцев, д. 4. Соответствующая просьба поступила ранее от жителя района на портал «Наш город» — пользователь пожаловался, что на качелях сломана антитравматическая заглушка.
Проблема была устранена в установленный срок, а заявитель получил официальный ответ за подписью главы управы района Марьина Роща Светланы Гордиковой.
«По указанному адресу выполнены работы по восстановлению антитравматической заглушки на качелях, проблема устранена, о чем свидетельствует фотофиксация», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте.
Сервис «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. За семь лет с помощью портала было решено свыше двух миллионов проблем. (то)
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