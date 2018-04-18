Качели во дворе по улице Двинцев починили коммунальщики 

Коммунальные службы починили качели, расположенные во дворе по адресу улица Двинцев, д. 4. Соответствующая просьба поступила ранее от жителя района на портал «Наш город» — пользователь пожаловался, что на качелях сломана антитравматическая заглушка.
Проблема была устранена в установленный срок, а заявитель получил официальный ответ за подписью главы управы района Марьина Роща Светланы Гордиковой.
«По указанному адресу выполнены работы по восстановлению антитравматической заглушки на качелях, проблема устранена, о чем свидетельствует фотофиксация», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте.
Сервис «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. За семь лет с помощью портала было решено свыше двух миллионов проблем. (то)