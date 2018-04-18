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В России появятся отряды для борьбы с оппозицией
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В России появятся отряды для борьбы с оппозицией 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В России появятся группы для массовой мобилизации на митингах в поддержку власти и противодействию оппозиционерам. Их обучением займется «Молодая гвардия Единой России».
По словам лидера «Молодой гвардии» Дениса Давыдова, в такие группы, которых будут обучать уличным технологиям, будут входить по 100–200 человек.
Организация намерена провести обучающие семинары для своего актива, чтобы научить его уличным технологиям. Первые занятие уже запланированы на май, пишет «Дождь».
Отметим, что такие группы, которые будут способны «за час-два выйти на улицу и выразить свое мнение по самым разным вопросам» планируется создать в каждом регионе. В первую очередь — в Москве и городах-миллионниках.
В такие отряды должны войти идеологически подкованные люди, которые следят за повесткой СМИ. Также Давыдов подчеркнул, что целью обучения станет разрушение мифа о том, что оппозиция контролирует улицу.
Также отряды планируется обучить отвечать на силовые акции оппозиции.
«Если оппозиция начнет бросаться камнями — убегать мы не имеем права. Сами не бросаемся, но обижать никого не дадим», — добавил он.
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