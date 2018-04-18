Оспаривание крупной сделки не требует соблюдения претензионного порядка

Компания подала иск о признании сделки, совершенной между нею и другой организацией недействительной по мотиву того, что при ее заключении не было получено согласие общего собрания участников.

Cуд возвратил иск со ссылкой на то, что он подан без соблюдения обязательного претензионного порядка (ч. 5 ст. 4 АПК РФ ).

Апелляция не согласилась и решила, что такой иск подпадает под исключение как корпоративный спор (абз. 4 той же нормы).

Кассация не согласилась уже с этим, указав на то, что это спор между юрлицами, в то время как корпоративным спором является выяснение истины по искам учредителей, участников, членов организации (п. 3 ч. 1 ст. 225.1 АПК РФ).

Верховный Суд РФ признал, что данный иск все же является корпоративным, в связи с чем его не следовало отклонять.

Суды не учли, что в соответствии с разъяснениями в Информационном письме Президиума ВАС РФ от 13.03.2001 № 62 (п. 12) и в Постановлении Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 № 28 (п. 8) правом на предъявление иска об оспаривании крупной сделки обладают как общество, так и его участники.

Из норм АПК РФ (ч. 1 ст. 225.1) и ст. 46 Закона об ООО также вытекает, что спор является корпоративным и в том случае, когда с иском в арбитражный суд обращается само общество. Кроме того, подобный спор так или иначе, не проходит без участия самого юрлица.

В связи с изложенным дело по указанному иску было направлено на рассмотрение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Верховного Суда РФ от 02.04.2018 № 305-ЭС17-17083