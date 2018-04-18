18 апреля в 14:00 в пресс-центре «Парламентской газеты» в рамках специального проекта Юрия Урсова
«Третья сторона медали» пройдёт «круглый стол» «Очередные санкции. Что делать, чтобы избежать дефолта?»
В ходе дискуссии речь также пойдёт о том:
— Как введение новых санкций скажется на российском бюджете и инвестиционных перспективах?
— Насколько опасны для ведущих российских компаний американские санкции?
— Есть ли смысл применить аналогичные меры по отношению к американской собственности в России?
— Возможно ли изменить ситуацию на окончательную переориентацию России на Китай?
К участию в дискуссии приглашены:
— член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Алексеевич Фёдоров,
— руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Иванович Масленников.
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