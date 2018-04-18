Что делать, чтобы избежать дефолта?

18 апреля в 14:00 в пресс-центре « Парламентской газеты » в рамках специального проекта Юрия Урсова

«Третья сторона медали» пройдёт «круглый стол» «Очередные санкции. Что делать, чтобы избежать дефолта?»

В ходе дискуссии речь также пойдёт о том:

— Как введение новых санкций скажется на российском бюджете и инвестиционных перспективах?

— Насколько опасны для ведущих российских компаний американские санкции?

— Есть ли смысл применить аналогичные меры по отношению к американской собственности в России

— Возможно ли изменить ситуацию на окончательную переориентацию России на Китай

К участию в дискуссии приглашены:

Аккредитация по тел. : 8 (495) 637-69-79, 8 (917) 540-19-24, e-mail:n.stukova@pnp.ru