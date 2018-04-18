Сибиреязвенные захоронения в Увинском районе приняли в собственность Удмуртии

Ува. Удмуртия . Сибиреязвенные захоронения в Увинском районе приняли в собственность Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

«По требованию природоохранного прокурора сибиреязвенные захоронения на территории Увинского района республики приобрели собственника и приведены в соответствие установленным требованиям», — говорится в сообщении.

Сделано это было после судебного разбирательства. Аналогичные решения были приняты по захоронениям в Каракулинском, Киясовском, Сарапульском, Балезинском, Глазовском, Завьяловском, Малопургинском, Можгинском и других районах.