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Сибиреязвенные захоронения в Увинском районе приняли в собственность Удмуртии
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Сибиреязвенные захоронения в Увинском районе приняли в собственность Удмуртии 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ува. Удмуртия. Сибиреязвенные захоронения в Увинском районе приняли в собственность Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.
«По требованию природоохранного прокурора сибиреязвенные захоронения на территории Увинского района республики приобрели собственника и приведены в соответствие установленным требованиям», — говорится в сообщении.
Сделано это было после судебного разбирательства. Аналогичные решения были приняты по захоронениям в Каракулинском, Киясовском, Сарапульском, Балезинском, Глазовском, Завьяловском, Малопургинском, Можгинском и других районах.
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