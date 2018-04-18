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Деревья с Кремлевской переезжают в парк Горького
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Деревья с Кремлевской переезжают в парк Горького 

Казанский Портал 1 час назад
Часть деревьев с улицы Кремлевская переезжает в парк Горького. Здесь их ждет новая жизнь на специально подготовленной территории. В центре Казани им уже не рады: многие деревья стали сухостойными, имеют грибковые заболевания и трещины.
На месте старых растений высаживают молодые мелколистные липы. При выборе деревьев для пересадки учитывались их размер и высота. Новые деревья позволят привести Кремлевскую к единообразному виду (раньше растения имели разную высоту).
Всего планируется заменить 221 дерево, сообщает пресс-служба мэрии.
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