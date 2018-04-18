Деревья с Кремлевской переезжают в парк Горького

Часть деревьев с улицы Кремлевская переезжает в парк Горького. Здесь их ждет новая жизнь на специально подготовленной территории. В центре Казани им уже не рады: многие деревья стали сухостойными, имеют грибковые заболевания и трещины.

На месте старых растений высаживают молодые мелколистные липы. При выборе деревьев для пересадки учитывались их размер и высота. Новые деревья позволят привести Кремлевскую к единообразному виду (раньше растения имели разную высоту).

Всего планируется заменить 221 дерево, сообщает пресс-служба мэрии.

Читайте также:

На Кремлевской спилили аварийные деревья

Экологи начали расследование после сброса нечистот в Казанку