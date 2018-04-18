Главу Тутаевского района обвинили в краже группы «Подслушано»

Ярославской области разгорелся скандал вокруг интернет-группы «ВКонтакте». В Тутаеве обвинили главу района Дмитрия Юнусова в том, что он украл у владельцев паблика «Тутаев|Подслушано» их интеллектуальную собственность.

Целых две недели шумели во всех тутаевских крупных группах, разоблачали администраторов и даже поговаривали о закрытии популярного паблика, где тутаевцы могли поговорить обо всём. Началось всё с того, что в один прекрасный день всех модераторов «Подслушано» лишили администраторских прав. Зато в управлении группы оказался глава района Дмитрий Юнусов.

Модератором группы можно сделать любого её участника даже без его ведома

— Мы всегда держали нейтральную позицию, ни в какой оппозиции не сострим и публикуем новости, предложенные нам подписчиками, поэтому и просили администрацию присылать нам добрые посты, — рассказывает администратор группы «Тутаев|Подслушано» Андрей. — Похоже, наши власти столько критики от людей просто не выдерживали, но и дружить с нами не хотели. Ведь если посмотреть на конкурирующие паблики — в них ни одного плохого слова про администрацию. Впереди областные выборы, им наше «Подслушано», как кость в горле.

На нападки против себя глава района ответил лично на своей страничке.

— Поскольку сейчас в эту ситуацию пытаются вовлечь Администрацию района, вынужден дать свои комментарии, — написал «ВКонтакте» Дмитрий Юнусов. — Администрация района не заинтересована в смене владельца ресурса и смене политики ресурса любой группы из Тутаева. Конечно, только если не будет нарушаться законодательство РФ . В этом случае владельцы ресурса должны и будут нести ответственность.

Глава района не поленился даже описать ещё двоих подозреваемых в этой истории: сослался на хакеров из другого города и на самих администраторов группы, которые решили так пошутить на 1 апреля. Но шутка затянулась. В итоге чиновник отказался впредь комментировать от своего имени эту группу и вообще вышел из неё.