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В Мурманской области судебные приставы изъяли почти 2793 бутылки пива
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В Мурманской области судебные приставы изъяли почти 2793 бутылки пива 

RT на русском 34 минуты назад
Фото: ТВ-21
В Печенегском районе Мурманской области судебные приставы изъяли у предпринимателя 2793 бутылки пива для последующего уничтожения, сообщает Nation News.
Это произошло в одном из павильонов продажи слабоалкогольных напитков в ходе рейда.
Как оказалось, бизнесмен торговал пивом без акцизных марок, сертификата и сопроводительных документов. Всю партию фальсифицированного спиртного изъяли в присутствии понятых и направили представителю Росспирта для дальнейшего уничтожения.
В пресс-службе УФССП по региону отметили, что решение суда исполнено в полной мере.
Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кирове возбудили уголовное дело после обнаружения контрафактного алкоголя на 1,2 млн рублей.
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