В Мурманской области судебные приставы изъяли почти 2793 бутылки пива

В Печенегском районе Мурманской области судебные приставы изъяли у предпринимателя 2793 бутылки пива для последующего уничтожения, сообщает Nation News.

Это произошло в одном из павильонов продажи слабоалкогольных напитков в ходе рейда.

Как оказалось, бизнесмен торговал пивом без акцизных марок, сертификата и сопроводительных документов. Всю партию фальсифицированного спиртного изъяли в присутствии понятых и направили представителю Росспирта для дальнейшего уничтожения.

В пресс-службе УФССП по региону отметили, что решение суда исполнено в полной мере.

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