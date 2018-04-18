Как в Венеции. Почему паводок затопил дачи и парк Тамбова

Из-за активного таяния снега река Цна разлилась необычайно широко. В Тамбове пострадали микрорайоны «Дворики» и дачи на Рассказовском шоссе, где даже пришлось отключить трансформаторные подстанции.

Буйная река

Жители Тамбова отвыкли от сильного паводка — в последние годы проблем не возникало. По данным администрации Тамбова, подъём воды в Цне составил 621 см, при среднем годовом — 291 см. На подтопленном нижнем ярусе улицы Набережной даже пришлось устанавливать ограждения. Обесточены 34 трансформаторные подстанции. Под отключение попали садоводческие товарищества и гаражные кооперативы. В микрорайоне «Дворики» городские службы обошли дома, предупредив о возможной эвакуации. Чтобы обуздать воду, по улице Затонной возвели земляной вал. Подтоплена также территория и за парком Дружбы, для людей, оказавшихся захваченными стихией, спасатели организовывали лодочную переправу. В городе создали два пункта временного размещения людей. Один из них — на базе лицея №29, здесь смогли остановиться 50 человек. Ещё один пункт — на улице Чичканова, он рассчитан на такое же количество людей.

Спасатели прокомментировали, что контролируют ситуацию:

«Мы работаем в режиме повышенной готовности, развёрнут оперативный штаб по контролю за паводком, — говорит начальник главного управления МЧС по Тамбовкой области Олег Зацепин . — Под подтопление попали также некоторые районы и города области. У нас достаточно плавательных средств, спасательных жилетов, водооткачивающей техники, экскаваторов, бульдозеров. В целом паводок постепенно сходит, каких-либо опасений нет».

Нужно было знать?

Главный вопрос — можно ли было предотвратить паводок в Тамбове, есть ли здесь человеческий фактор? Начальник Тамбовского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Сергей Дудник пояснил, что половодья избежать бы не удалось:

«Парк Дружбы, дачи, частные дома в микрорайоне «Дворики» находятся в пойме реки, а это — периодически затопляемая территория. Те, кто там строился, должны были это знать».

Характер половодья определяется степенью осеннего увлажнения почвы, оттепелями, запасом воды в снеге перед таянием, глубиной промерзания почвы, погодой. Большой паводок в Тамбове был в 1994 году, а затем — только спустя девять лет. С 2013 года подобных разливов не наблюдалось. Но этот год стал особенным. Весна и тепло пришли стремительно, растаявший снег с полей устремился в реки. К тому же в марте, по данным метеорологов, выпало от 1,5 до 2,5 нормы осадков.

В районе городского парка есть не только скромные дачные дома, в народе называемые «скворечниками», но и благоустроенные коттеджи, где люди живут круглый год. Случившееся многих привело в шок.

«Раньше у горожан было больше понимания, в какой зоне они строятся, поэтому они возводили здания на высоком фундаменте и даже на столбах, — добавляет Сергей Дудник. — В последние годы многие просто не учитывали этого, думая, что половодья уже никогда не будет».

Спокойно могут себя чувствовать лишь те, кто застраховал имущество — никаких других выплат владельцам дач не предполагается. Затопленный городской парк — явление необычное. Известный в городе турист и путешественник Александр Иванов с друзьями решились проплыть по нему на байдарках:

«Трудно поверить, что позавчера мы гуляли здесь по дорожкам, покрытым тающим снегом, — признаётся он. — Мы проплыли в сторону плотины через футбольные ворота и сцену. Лыжная трасса вообще стала быстрым потоком, который шумел среди деревьев и плескался вокруг столбов. Байдарку даже иногда начинало сносить, но наш экстремальный заплыв закончился без происшествий».