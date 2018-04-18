После проблем с АЧС Серёдкинская колония окончательно перешла на птицеводство 

Исправительная колония в Серёдке уже закупила 700 голов молодняка куриц-несушек, об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Псковской области. После окончания ремонтных работ по переоборудованию помещений под курятник, планируется закупка пяти тысяч голов молодняка бройлеров. В данный момент на участке птичника трудоустроен один осужденный, который занимается уходом за птицами. После приобретения пяти тысяч голов молодняка куриц будет выделено ещё одно рабочее место. Первое время готовая продукция будет перекрывать потребности исправительного учреждения, в случае высокой рентабельности колония планирует закупку ещё большей партии куриц для обеспечения продукцией другие исправительные учреждения Псковской области, заключили в пресс-службе. Напомним, в июле 2017 года вирус АЧС был обнаружен в исправительной колонии в поселке Середка Псковского района. Из-за него умерли 22 свиньи, еще 10 были убиты. Всех животные сожжены в соответствии с требованиями карантина. В учреждении приостановлены все виды свиданий с осужденными и запрещены продуктовые передачи. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».