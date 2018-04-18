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Глава Севприроднадзора опроверг сообщения о своей отставке
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Глава Севприроднадзора опроверг сообщения о своей отставке 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Руководитель Главного управления природных ресурсов и экологии Севастополя (Севприроднадзор) Сергей Самойлов опроверг сообщения СМИ о намерении подать в отставку, сообщает ForPost.
«У меня желания увольняться нет, никакого заявления я не писал. Вот так. Ну как бы мера устрашения… Я своих специалистов всегда предупреждаю: не умеете работать — заявление на стол. Я всегда готов, у меня всегда, образно говоря, заявление в портфеле лежит. Вот так, если что… Но ничего такого нет, продолжаю работать», — сказал он.
В пресс-службе правительства изданию заявили, что в кадровое управление заявления об увольнении или распоряжения о расторжении контракта с Сергеем Самойловым не поступало.
По мнению главы Севприроднадзора, информационная кампания в СМИ связана с приданием огласке информации о выделении управлением природных ресурсов 3,8 тысячи гектаров леса и диких пляжей частной фирме. Он подчеркнул, что все процедуры были проведены законно и прошли необходимые проверки.
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