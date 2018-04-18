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Китайские национальные парки получили статус глобальных геопарков ЮНЕСКО
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Китайские национальные парки получили статус глобальных геопарков ЮНЕСКО 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 18 апреля. Специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО включило два национальных парка Китая в глобальную сеть геопарков. Об этом говорится на сайте ведомства, где также указано, что китайские регионы Гуанъушань Ношуйхэ и Хуанган Дабешань «представляют собой большое разнообразие геологии нашей планеты».
По словам членов исполнительного совета организации, расположенный вблизи города Бачжун в провинции Сычуань (Юго-Западный Китай) парк Гуанъушань Ношуйхэ «наглядно демонстрирует карстовые и тектонические рельефы земной поверхности, а также богат прудами, водоемами и водопадами». «Это место имеет большое значение с точки зрения изучения геологической эволюции — парк расположен в переходной зоне между южным и северным карстовым рельефом», — говорится в докладе.
Парк Хуанган Дабешань в центральной провинции Хубэй считается «ядром старейшего горного пояса, образовавшегося там более 2,8 млн лет назад под воздействием высокого давления и температур». Эксперты отмечают уникальную горную породу этого места — гнейс, которая содержит в себе минералы — биотит и карат.
Помимо китайских, аналогичным статусом были удостоены еще 11 геопарков в 11 странах мира. Геопарк представляет собой особо охраняемый регион, где наглядно раскрывается геологическая история Земли. Глобальная сеть под эгидой ЮНЕСКО была учреждена в 1998 году и включает в себя более 130 парков в 38 странах и регионах мира.
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