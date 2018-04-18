Полпредство президента в Пятигорске пикетирует дагестанец 

Житель Дагестана вышел на одиночный пикет в Пятигорске у здания полномочного представительства президента России в СКФО из-за аварийной школы в селении Хебатли Цунтинского района республики.
Отец двух младшеклассников Магомедрамазан Абдулкаримов стоит с двусторонним плакатом на улице Кирова, возле памятника врачам-первооткрывателям кавказских минеральных вод. Он просит президента страны Владимира Путина защитить дагестанских школьников.
«Хебатлинская школа без общего коридора, без санитарных узлов, без туалетов. Первый этаж был построен в 1965 году из природного камня без цементного раствора. Второй этаж из деревянных балок. Уже были случаи, когда столбы падали на детей. Полностью отсутствует техника безопасности. Везде открытые провода, и в любое время может вспыхнуть искра. Было возгорание, которое успели потушить сами педагоги. Жизнь 80 учеников и 25 дошколят под угрозой», — рассказал пикетчик корреспонденту STAV.AIF.RU.
По его словам, с 2011 года он пишет жалобы в разные инстанции, однако ему отвечают, что в республиканском бюджете нет средств. Ситуация не изменилась и после прихода на пост главы республики Владимира Васильева. Поэтому Магомедрамазан Абдулкаримов решил обратиться к президенту страны Владимиру Путину с просьбой детей и не допустить трагедии, как в Кемерово.