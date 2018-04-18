Датчики преткновения. Экологическая обстановка в Красноярске ухудшается

Красноярск — один из самых грязных городов в стране, который регулярно живёт в режиме НМУ. Чтобы следить за состоянием атмосферного воздуха, общественники покроют город сетью датчиков. До конца 2018 года установят в общей сложности 30 таких приборов, а показания разместят в Интернете. Почему датчики общественников и официальных структур показывают разные данные, разбирался корреспондент «АиФ-Красноярск»

Какие решения?

Значительное ухудшение экологической обстановки в городе вызывает всё большее опасение как у специалистов, так и у простых граждан. Ещё несколько лет назад этим вопросом занимались только профильные федеральные и региональные министерства и ведомства. Сегодня становится явным, что без помощи общественных структур не обойтись.

На круглом столе, посвящённом мониторингу окружающей среды, чиновники, учёные и общественники обсудили, как им объединить силы и организовать качественную оценку состояния окружающей среды.

По наблюдению председателя красноярского регионального отделения экологической партии «Зелёные» Сергея Шахматова, контрольно-надзорные органы относятся к сигналам со стороны активистов с недостаточным вниманием. Их результативность составляет порядка 20%. А информация об экологической обстановке со стороны власти закрыта для простых граждан.

Автор проекта независимого мониторинга «Красноярск. Небо» Игорь Шпехт сообщил, что они планируют установить в городе ещё больше датчиков.

«Мы устанавливаем приборы, которые измеряют концентрацию мелкой пыли, и пытаемся с их помощью покрыть весь город плотной сеткой. Порядка 64 приборов мы планируем поставить по городу для формирования маркерной сети и таким образом указывать места загрязнения. За один год мы поставили десять приборов, ещё порядка двадцати будут установлены».

В ближайшее время инициаторы проекта начнут использовать приборы собственного производства и создадут карту загрязнений с указанием самых неблагополучных мест.

Довести до ума Некоторые эксперты считают, что госмониторинг может поучиться у общественников тому, что их информация более понятна и доступна гражданам. Но альтернативным системам в свою очередь тоже нужно соблюдать ряд требований.

«Общественники должны использовать приборы, узаконенные на территории РФ , чтобы показания были сравнимы с государственной системой наблюдения. Законодательством установлены характеристики, по которым определяются уровни загрязнения атмосферы. Мы не против общественников. Наоборот, мы за, поскольку они расширяют нашу сеть наблюдений. Но для того чтобы мы могли использовать их информацию, она должна соответствовать указанным критериям», — отметил начальник Среднесибирского УГМС Владимир Ерёмин

К слову, одной из главных проблем загрязнения воздуха общественники назвали слишком высокие нормы ПДК (предельно допустимая концентрация вредных веществ) и предположили, что нужно переходить на европейские стандарты.