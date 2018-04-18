В Башкирии пройдёт Всероссийский экомарафон по сбору макулатуры

Башкирии стартует Всероссийский экомарафон, для участия надо собрать более 300 кг макулатуры. Об этом сообщила пресс-служба Минэкологии РБ.

В рамках акции с 14 мая по 15 июня под девизом «Сдай макулатуру — спаси дерево!» в республике будет организован сбор макулатуры. В течение этого времени все организации и жители, собравшие более 300 кг макулатуры и оставившие предварительно заявку на сайте www.сдай-бумагу.рф, смогут принять участие в акции. Она пройдёт в виде соревнований между районами. Принять участие в экомарафоне могут все жители, предприятия, компании, учебные заведения и общественные организации. Победители и активные участники будут награждены премиями, ценными призами (Аллея деревьев, уличная спортивная площадка, эко-фестиваль) и грамотами.

В ведомстве подчеркнули, что Всероссийский экомарафон возрождает традиционный сбор макулатуры у населения, что дает возможность производителям бумаги экономить остро-дефицитное древесное сырье, а жителям Планеты — ее ресурсы. На сегодняшний день акция успешно проходит в 15 регионах Центрального и Приволжского федеральных округов.

Основная задача — экологическое просвещение, воспитание ответственного потребления, активной гражданской позиции и стремление сохранить окружающую среду для последующих поколений, а также стимулирование развития «зеленого предпринимательства».