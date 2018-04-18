Американцы уничтожают «Зенит»? Как санкции США повлияют на питерский клуб

В апреле случился новый виток политического соперничества между Россией США . Американцы опубликовали новые санкции, которые бьют по нашей стране. "Евро-футбол.ру" не политический портал, однако в этот раз есть и футбольные вопросы.

Санкции давно бьют по российским олигархам, которые, в том числе, инвестируют и в футбол. Тем не менее, апрельская атака США нанесла серьезный удар по "Зениту" , хотя такую цель не преследовала. Однако теперь будущее питерского клуба под вопросом.

"Зенит" давно политическим проектом России. Клуб из города президента Владимира Путина получил значительное финансирование в лице Газпрома . «Сине-бело-голубые» должны были на европейской арене успешно представлять Россию, и поначалу так и было — выигранный Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Затем хотелось большего — приглашались топ-тренеры по европейским меркам, покупались суперфутболисты. Однако повторить даже тот результат больше не получилось.

Приглашать Адвоката, Спаллетти, Виллаш-Боаша, Халка, Витселя и других было бы крайне сложно без наличия высокого покровительства. Не зря говорят, что трансфер Владимира Быстрова из "Спартака" в «Зенит» был согласован именно в Кремле. Так или иначе, теперь ситуация в клубе может поменяться.

Новые санкции США задели не только Алексея Миллера , что было ожидаемо. Также в список попал президент клуба Сергей Фурсенко . При этом фигурирование в одном листе грозит для «Зенита» разными последствиями.

Некоторые телеграм-каналы поспешили распространить инсайды о грядущем уходе Алексея Миллера из «Газпрома». Сообщается, что в скором времени его заменят. Учитывая определенные проблемы Миллера со здоровьем, эти разговоры не кажутся фантастикой. Едва ли кто-то будет оспаривать важную роль Миллера в успехах «Зенита», во многом он продвигал интересы клуба.

Будет ли новый глава «Газпрома» так заинтересован в успехах команды? И готов ли будет лоббировать возможность тратить большие деньги? Откровенно говоря, кажется, что едва ли питерцам так повезёт. Ситуация в стране не самая благоприятная, и вкладывать большие деньги в такой проект кажется рискованным. Успешный футбольный клуб — это красивый имидж. Но в футболе успех не гарантирован, так что более логичной кажется инвестиция в другие имиджевые проекты, где успех более прогнозируемый.

Совсем иная ситуация сложилась вокруг Фурсенко. Его вернули в «Зенит» с одной конкретной задачей — добиться успеха. После двух третьих мест подряд в Санкт-Петербурге жаждали как минимум Лигу чемпионов. А осенью и вовсе говорили о победе в чемпионате страны и выигранной Лиге Европы … Весной все выглядит для питерцев провально, и будущее Фурсенко было под вопросом. Более того, даже есть явный претендент на его место. Илья Геркус на посту президента «Локомотива» продемонстрировал свои способности и рвался к управлению клубом, за который давно болеет.

Для «Зенита» приход Геркуса был бы благом, но санкции как раз и помешают этому. В отличие от «Газпрома» «Зенит» не является настолько важным объектом для государства. И в этой ситуации, скорее всего, сыграет известное правило отечественной политики — своих не сдаём. Санкции должны спасти Сергея Фурсенко от отставки при любом окончании сезона. Текущий же сезон наглядно показывает, что без Константина Сарсании он не справляется, а того, к сожалению, уже не вернуть.

Ещё страшнее видится руководство «Зенитом» в исполнении Фурсенко без серьезных денег. Прошлым летом клуб мощно инвестировал в состав, проев большую часть заработанных денег на продаже Халка, Витселя и других. Внутренних резервов на серьезное усиление у питерцев нет, если только не продавать кого-то из имеющихся футболистов. А со внешними источниками финансирования будет сложно.

Ситуацию усугубляет и игра «Зенита». Питерцы рискуют остаться без Лиги чемпионов. При любом результате сезона Роберто Манчини должен покинуть берега Невы. Кто же займёт пост тренера в клубе без Лиги чемпионов и без финансовых гарантий усиления состава? Едва ли статусный иностранец на это пойдёт.

В общем, «Зенит» ожидают тяжелые времена. И санкции США делают их лишь более сложными. Возможно, питерцев ждёт переформатирование стратегии и ставка на доморощенных игроков. Хотя, может, это благо?

Андрей Центров