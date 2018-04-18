Американцы уничтожают «Зенит»? Как санкции США повлияют на питерский клуб 

В апреле случился новый виток политического соперничества между Россией и США. Американцы опубликовали новые санкции, которые бьют по нашей стране. "Евро-футбол.ру" не политический портал, однако в этот раз есть и футбольные вопросы.
Санкции давно бьют по российским олигархам, которые, в том числе, инвестируют и в футбол. Тем не менее, апрельская атака США нанесла серьезный удар по "Зениту", хотя такую цель не преследовала. Однако теперь будущее питерского клуба под вопросом.
"Зенит" давно политическим проектом России. Клуб из города президента Владимира Путина получил значительное финансирование в лице Газпрома. «Сине-бело-голубые» должны были на европейской арене успешно представлять Россию, и поначалу так и было — выигранный Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Затем хотелось большего — приглашались топ-тренеры по европейским меркам, покупались суперфутболисты. Однако повторить даже тот результат больше не получилось.
Приглашать Адвоката, Спаллетти, Виллаш-Боаша, Халка, Витселя и других было бы крайне сложно без наличия высокого покровительства. Не зря говорят, что трансфер Владимира Быстрова из "Спартака" в «Зенит» был согласован именно в Кремле. Так или иначе, теперь ситуация в клубе может поменяться.
Новые санкции США задели не только Алексея Миллера, что было ожидаемо. Также в список попал президент клуба Сергей Фурсенко. При этом фигурирование в одном листе грозит для «Зенита» разными последствиями.
Некоторые телеграм-каналы поспешили распространить инсайды о грядущем уходе Алексея Миллера из «Газпрома». Сообщается, что в скором времени его заменят. Учитывая определенные проблемы Миллера со здоровьем, эти разговоры не кажутся фантастикой. Едва ли кто-то будет оспаривать важную роль Миллера в успехах «Зенита», во многом он продвигал интересы клуба.
Будет ли новый глава «Газпрома» так заинтересован в успехах команды? И готов ли будет лоббировать возможность тратить большие деньги? Откровенно говоря, кажется, что едва ли питерцам так повезёт. Ситуация в стране не самая благоприятная, и вкладывать большие деньги в такой проект кажется рискованным. Успешный футбольный клуб — это красивый имидж. Но в футболе успех не гарантирован, так что более логичной кажется инвестиция в другие имиджевые проекты, где успех более прогнозируемый.
Совсем иная ситуация сложилась вокруг Фурсенко. Его вернули в «Зенит» с одной конкретной задачей — добиться успеха. После двух третьих мест подряд в Санкт-Петербурге жаждали как минимум Лигу чемпионов. А осенью и вовсе говорили о победе в чемпионате страны и выигранной Лиге Европы … Весной все выглядит для питерцев провально, и будущее Фурсенко было под вопросом. Более того, даже есть явный претендент на его место. Илья Геркус на посту президента «Локомотива» продемонстрировал свои способности и рвался к управлению клубом, за который давно болеет.
Для «Зенита» приход Геркуса был бы благом, но санкции как раз и помешают этому. В отличие от «Газпрома» «Зенит» не является настолько важным объектом для государства. И в этой ситуации, скорее всего, сыграет известное правило отечественной политики — своих не сдаём. Санкции должны спасти Сергея Фурсенко от отставки при любом окончании сезона. Текущий же сезон наглядно показывает, что без Константина Сарсании он не справляется, а того, к сожалению, уже не вернуть.
Ещё страшнее видится руководство «Зенитом» в исполнении Фурсенко без серьезных денег. Прошлым летом клуб мощно инвестировал в состав, проев большую часть заработанных денег на продаже Халка, Витселя и других. Внутренних резервов на серьезное усиление у питерцев нет, если только не продавать кого-то из имеющихся футболистов. А со внешними источниками финансирования будет сложно.
Ситуацию усугубляет и игра «Зенита». Питерцы рискуют остаться без Лиги чемпионов. При любом результате сезона Роберто Манчини должен покинуть берега Невы. Кто же займёт пост тренера в клубе без Лиги чемпионов и без финансовых гарантий усиления состава? Едва ли статусный иностранец на это пойдёт.
В общем, «Зенит» ожидают тяжелые времена. И санкции США делают их лишь более сложными. Возможно, питерцев ждёт переформатирование стратегии и ставка на доморощенных игроков. Хотя, может, это благо?
Андрей Центров