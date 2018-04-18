Шохин: ряд компаний запросили поддержку из-за санкций «с запасом» 

Ряд компаний запросили поддержку государства в связи с санкциями США «с запасом», сообщил журналистам президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин
«Речь шла о точечной поддержке компаний, попадающих или уже попавших под санкции. Например, "Русал" и "Ренова", естественно, имеют перечень своих вопросов по которым они хотели бы получить поддержку в той или иной форме, но темы мы не обсуждали подробно. Просто зафиксировали подробно, что такие просьбы есть в ряде случаев они обоснованы и в ряде случаев с запасом, все то, что можно попросить по принципу: «проси больше — что-нибудь дадут». Тем не менее, основная тема была не в поддержке компаний, попавших под санкции, а попытка обсуждать системные вопросы», — сказал он, комментируя совещание членов бюро РСПП с главой правительства Дмитрием Медведевым.