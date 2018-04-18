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С 1 мая руководители компаний обязаны проверять противопожарную защиту по новому ГОСТу
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С 1 мая руководители компаний обязаны проверять противопожарную защиту по новому ГОСТу 

Ростовские Вести 1 час назад
Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 57974-2017 «Производственные услуги. Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие требования» (далее — ГОСТ Р 57974-2017) вводится в действие 1 мая 2018 года. Согласно требованиям ГОСТ Р 57974-2017, руководитель должен не реже одного раза в квартал организовывать проверку работоспособности систем: автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией. Не реже одного раза в полгода потребуется проверять системы: — противодымной защиты; — автономных и автоматических установок (устройств) пожаротушения; — внутреннего противопожарного водопровода. В соответствии с ГОСТ Р 57974-2017, руководитель — собственник объекта защиты или лицо, которое владеет им на законном основании. Он утверждает график плановых проверок систем противопожарной защиты. Проверять их внепланово необходимо будет по мере необходимости силами специалистов из штата компании или экспертной организации. При обнаружении неисправности или повреждения, руководитель должен будет привлечь компании, которые занимаются монтажом, ремонтом и техобслуживанием таких систем. ГОСТ Р 57974-2017 содержит и иные требования, обязательность его применения следует из Правил противопожарного режима в РФ. Напомним, за нарушение требований пожарной безопасности по общему правилу грозит предупреждение или штраф: — для должностных лиц — от 6 тысяч до 15 тысяч рублей; — для компаний — от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.
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