Вынесен приговор полицейским, хранившим наркотики в ОМВД «Теплый Стан»

Громкое дело об обнаружении схрона наркотиков в ОМВД «Теплый Стан» закончилось приговором в Черемушкинском суда столицы. Родные осужденных полицейских считают, что случившееся было инсценировкой и местью воротил игорного бизнеса.

Как писал «КВ», зелье в ОМВД по району Теплый Стан нашли 8 марта 2015 года в копировальном аппарате, в отсеке для бумаги, который был буквально нашпигован пакетиками с героином, гашишем, кокаином, спайсом (всего там обнаружили аж 15 видов различных наркотических средств). Устройство стояло на пятом этаже, где в том числе располагался уголовный розыск.

В ходе расследования этого вопиющего инцидента ранее арестованная наркодилерша Маргарита Мирза заявила, что наркотики ей давали для продажи сотрудники уголовного розыска. Также зелье применялось для угощения понятых — наркоманов, которые должны были подписать все необходимые операм документы. А сами оперативно-разыскные мероприятия фальсифицировались.

В итоге на скамье подсудимых оказались сотрудник уголовного розыска Виктор Изюмов, его коллега Татьяна Пахомова и закупщица наркотиков — подруга Маргариты. Еще один страж порядка находится в бегах.

Родные Изюмова заявили, что мужчине таким образом решили отомстить за закрытие игорного клуба на Профсоюзной улице, который, по некоторым данным, крышевали сотрудники ОСБ. По их словам, аппарат, где обнаружили наркотики, за несколько дней до этого проверяли несколько раз, и там ничего не было. А 8 марта инспектор по личному составу целенаправленно подошел к устройству и извлек оттуда сверток.

После этого, по словам родственников сыщика, одного из сотрудников угрозыска заставили дать показания, что закладка принадлежит Изюмову. Позже молодой человек от показаний отказался. А у оперативницы Пахомовой якобы грозили отнять дочь (женщина является матерью-одиночкой), поэтому она и призналась во всем.

Черемушкинский районный суд Москвы приговорил Изюмова к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима , Кудашову — к 5 годам общего режима, а Пахомова получила пять лет условно.

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