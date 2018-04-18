Фантастическое будущее ритейла: какие технологии изменят отрасль

Проблемы, с которыми сталкивается ритейл Инновации для ритейла — не развлечение, а средство выживания на конкурентном рынке. Почему так происходит? Сегодня традиционный ритейл сталкивается с рядом проблем.

Во-первых, активно развивается интернет-торговля, что в целом влияет на то, как и где люди совершают покупки.

Во-вторых, ритейлеры вынуждены конкурировать не только друг с другом, но и с представителями других сервисных отраслей, которые активно занимают часть их рынка.

Если магазин долго думает о том, как расширить каналы продаж, его ассортимент начинает продавать банк или, например, транспортная компания. В России концепцию банка, который продает электронику и бытовую технику, воплощает Home Credit Bank.

Еще одна сложность — в изменении портрета потребителя.

Нынешнее поколение молодых людей хочет все получать по принципу «единого окна» и без лишних рутинных операций. И им не важно, кто стоит за сервисом: ритейлер, банк или телеком-оператор. Они просят Siri или Алису заказать цветы, вызвать такси или забронировать столик в ресторане. Вариантов выживания, как правило, немного: либо становиться инновационным самому, чтобы привлекать и удерживать клиентов, либо объединяться с другими отраслями и разрабатывать новые бизнес-модели. И то, и другое требует тотальной «цифровой проработки». Здесь уже не обойтись просто автоматизацией финансов, логистики или кадров, а нужно взять с полки IT-инструменты посерьезнее.

Мир, которым правит искусственный интеллект Кто-то только обсуждает машинное обучение, кто-то — активно его использует. Сегодня по количеству проектов на базе новых технологий лидируют финансы (16%), второе и третье места у ТЭК (14%) и ритейла (12%). Большие ритейл-компании с помощью машинного обучения могут, например, найти выгодное расположение новой точки продаж. Искусственный интеллект подскажет, как правильно работать с клиентом, удержать его и повысить уровень лояльности.

Американский Walmart на базе нашей платформы реализовал проект Data Cafe. С его помощью ритейлер может в режиме реального времени следить за тем, как покупатель реагирует на промоакции. Инструмент доказал свою актуальность в «черную пятницу», когда с помощью анализа реакции потребителей на одном побережье были скорректированы акции в еще не открывшихся магазинах сети. При этом время, которое потребовалось для анализа данных, составило 8 секунд.

Международная сеть магазинов косметики Sephora с помощью искусственного интеллекта создает персонализированный клиентский сервис. Система анализирует предпочтения потребителей, и как только они оказываются рядом с одним из розничных магазинов сети, посылает им уведомление о наличии их любимых товаров и акциях, которые на них распространяются.

Искусственный интеллект постепенно завоевывает внимание и российских ритейлеров. Так, например, Lamoda в прошлом году запустила поиск вещей по фото. Покупатель может сфотографировать и загрузить понравившийся образ, а приложение подберет ему похожие модели.

Еще один пример из фуд-ритейла — X5 Retail Group . Компания сейчас тестирует технологию видеораспознавания лиц (одно из ответвлений машинного обучения), чтобы уменьшать длину очередей на кассах и оптимизировать торговое пространство. Предполагается, что система будет определять количество людей в очереди и отправлять сигнал о необходимости открыть дополнительную кассу.

Сейчас с одним федеральным ритейлером мы делаем пилотный проект по анализу качества продукции на основе наших технологий. Цель в том, чтобы в автоматическом режиме система распознавала даже гнилые помидоры в коробках. Это позволит решить сразу несколько задач: разгрузить персонал, который раньше проверял качество вручную, ускорить время и эффективность такой проверки. Ну и точно сможет повысить лояльность клиентов, которым больше не придется вручную перебирать весовой товар. С лояльностью мы хотим пойти еще дальше. Представьте сценарий будущего. Клиент заходит в магазин, программа его идентифицирует, здоровается, называя по имени, а потом прокладывает оптимальный маршрут для покупки всех необходимых товаров. Система проанализировала прошлые покупки клиентов и знает, что вероятнее всего покупатель возьмет в этот раз. Вопрос, куда сообщить, если ты захотел чего-то новенького.

IoT-устройства в ритейле В прошлом году компании Orange Business Services и iKS-Consulting предсказали, что к 2020 году число подключенных IoT-устройств в ритейле достигнет 4 миллионов. Российские ритейлеры с помощью датчиков начинают воплощать концепцию магазина будущего с умными полками и отслеживанием покупательской активности. Совместно с компанией «Афанасий» (производителем напитков) мы создали «умный холодильник», который сам следит за наличием товара и его сроком годности, может заказать продукцию и смотрит за тем, чтобы в нем не оказались напитки других брендов. Впечатляет, не правда ли?

Как это помогает в продажах? Дает понимание, какую продукцию разбирают лучше. Это позволяет прогнозировать спрос и, соответственно, всегда радовать покупателей наличием товаров на полке.

Еще один, на мой взгляд, интересный проект на базе технологии воплощает «Галамарт». Ритейлер работает над «электронным управляющим», который будет подключен к датчикам на кассах, входе и аналитике по чекам. С одной стороны, такой «менеджер» будет раздавать типовые задачи сотрудникам магазина, контролировать скорость выполнения этих поручений и фиксировать производительность каждого работника. Другая его функция в том, чтобы на основании ключевых показателей магазина принимать тактические решения. Например, если система видит, что средний чек не дотягивает до необходимой суммы, она дает персоналу план шагов для того, чтобы исправить ситуацию. Помимо этого, датчики позволяют брендам «общаться» со своими клиентами и лучше его понимать. Пример — американская компания Under Armour, предлагающая рынку спортивный инвентарь. Благодаря встроенным в товары датчикам, компания понимает, какое количество миль пробежал их клиент, и предупреждает его о том, что кроссовки износились, и есть вероятность травмы. Under Armour также видит целостную картину того, где люди занимаются спортом, и могут на основании этих знаний планировать рекламные кампании.

И куда же двигаться? Консалтинговая компания Grand View Research провела исследование, согласно которому объем мирового рынка автоматизации ритейла к 2023 году может достигнуть $19,17 миллиарда, а среднегодовые темпы роста будут на уровне 8,7%. Мы видим дальнейшее развитие инноваций в российском ритейле по нескольким ключевым направлениям.

Во-первых, будет продолжаться поиск новых возможностей замены рутинного труда роботами. Здесь мы говорим о появлении различных чат-ботов, роботизированных складов, магазинов самообслуживания и, например, ботов для найма персонала.

Второй вектор развития инноваций — усложнение уже существующих процессов. Например, некоторые ритейлеры сегодня учатся использовать информационный фон региона для повышения точности прогноза продаж. Они анализируют новости, активность пользователей в социальных сетях, различные изменения законодательства и с помощью этого предсказывают поведение потребителей.

Третье актуальное направление — формирование покупательского опыта нового поколения и переход к более рекомендательной работе с потребителями. В основе такой работы должна быть заложена возможность предсказывать их желания и реагировать на изменение этих желаний в режиме реального времени.

Будущее уже наступило. И оно диктует ритейлу новые правила. И тот, кто будет играть по этим правилам — одержит свою победу в гонке за клиента.

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