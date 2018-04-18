Работника можно уволить, даже если его не ознакомили с должностной инструкцией

Сотрудник отработал в компании в должности руководителя проектов чуть более двух месяцев. Причина увольнения неудовлетворительные результаты испытания. Однако бывший работник не согласился с решением фирмы и направился в суд для взыскания с последней денег за вынужденный прогул, моральный ущерб и расходы на юриста, а также переквалификации основания для увольнения.

В иске гражданин апеллировал тем, что при приеме на работу его не ознакомили с должностной инструкцией.

Однако суд вынес неутешительное решение для истца. Дело в том, что трудовым договором была предусмотрена обязанность трудящегося исполнять поручения руководителей. Даже если сотрудник не был ознакомлен с должностной инструкцией это не дает ему права игнорировать задачи, поступившие от непосредственного начальника.

Кроме того, как выяснил суд порядок прекращения трудового договора по ч. 1 ст. 71 ТК РФ нарушен не был.

Арбитры признали увольнение законным.