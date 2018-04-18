Хозяйка земли рязанской. Как войти в доверие и получить 80 гектаров полей

Эта история началась летом 2016 года, когда владелица земельного участка площадью 80 га решила продать его. Женщина обратилась с предложением к своему знакомому архитектору Юрию Горохову, который не один год занимается созданием и развитием поселений и родовых поместий в Рязанской области , а также в других регионах. Помогает и другим регионам России

«У нее был большой участок земель сельхозназначения в Рязанском районе, — рассказывает член Союза архитекторов России Юрий Горохов. — В силу того, что ей уже неинтересно было землей заниматься — ее ведь нужно обрабатывать, развивать, или сдавать в аренду, то владелица решила продать ее по кадастровой стоимости».

Горохов собрал команду из друзей и знакомых, которые хотели жить на своей земле, и готовы были приобрести по гектару. Цена, к слову, за гектар земли была всего 20-30 тысяч рублей.

В итоге в октябре 2016 года архитектор собрал команду для организации поселения «Матюнино» (в дальнейшем переименованное в «Светлое») в Рязанском районе.

«В нашем коллективе была и Анна Виноградова , которая имеет поместье в соседнем поселении, — продолжает Юрий Иванович. — Первая наша задача была скорее выкупить землю, потому что по кадастровой цене она могла легко уйти. Когда мы собрали необходимую сумму, стали решать, на кого из членов нашего коллектива эту землю временно оформим. Ну и Виноградова предложила, чтобы оформили на нее. Она в начале активно участвовала в работе коллектива вместе со своим мужем, и подозревать их в чем-то не было никакого резона, тем более живет она рядом и имеет трех детей. В итоге, через три недели, в декабре 2016 года, она получила документы на право собственности участка земли площадью 80 га».

Захват земли

В самом начале создания команды был рассмотрен Проект создания поселения, его этапы, методы решения, технические вопросы и общая концепция. Все это было утверждено Общим Собранием коллектива. После получения земли, должна была быть сделана топосъемка, генплан поселения, размежевание, и, в итоге, каждая семья или член поселения весной 2016 года должны были получить свои участки земли в собственность. Предполагалось, на стадии оформления земли, создать ТСН (Товарищество собственников недвижимости) «Поселение Светлое», в которое войдут все члены, и которому будут принадлежать общественные территории с функциями управляющей компании.

По словам Юрия Горохова, буквально на следующий день, после получения документов на землю, семья Виноградовых стала предпринимать шаги, чтобы исключить его из руководителя поселения.

«Начались какие-то обвинения, ложь в мой адрес, клевета, представляли меня каким-то махинатором, мошенником, — рассказывает архитектор. — Мол, что и топографическую съемку делать не нужно было и генплан, и что размежевание запрещено законом!? Бред. Будто бы я деньги за топосъемку себе присвоил. И что схему генплана для размежевания можно сделать за 10 минут на коленке!? Чушь полная, конечно, была. Тем более у меня есть многолетний опыт организации и поселений, выполнения генпланов, оформления земель. По сути произошел захват земли. Опять же на все есть доказательства — материалы, свидетельства, видеозаписи. Топосъемку мы успели все же сделать. Это сделал мой товарищ за более чем скромную сумму, в три-четыре раза дешевле, чем обычно делается. Бегал с утра до ночи где на лыжах, а где и пешком по снегу и по морозу, чтобы все зафиксировать и вовремя выполнить работу».

Далее все было остановлено. Виноградова отказалась выполнять решения коллектива, и предложила свою концепцию поселения. Даже не предложила, а поставила коллектив перед фактом. Или по-моему, или никак! То есть, не оформлять землю в собственность на каждую семью, а что бы члены коллектива брали землю у нее в аренду, заплатив за землю свои деньги. Ну а сама останется полноправной собственницей и хозяйкой.

После всех склок, дрязг и скандалов со стороны Виноградовых, 8 января 2017 года члены поселения исключили Виноградову из коллектива, и стали требовать, чтобы она вернула землю.

«Мы неоднократно обращались к ней, чтобы полюбовно решить этот вопрос, в уважительном и корректном тоне. Никакого хамства и угроз с нашей стороны не было, что не скажешь о них, — говорит Горохов. — Она на словах вроде бы соглашается передать землю, но как доходит до дела — категорически отказывается. Последние ее слова были, — землю вам не отдам, и вы ничего не докажите!»

«Никаких комментариев»

После долгих переговоров, когда всем членам поселения стало понятно, что госпожа Виноградова с землей не расстанется, то написали заявление в ОМВД России по Рязанскому району. Однако изучив материалы дела, полиция отказалась возбуждать уголовное дело.

«Как они проводили проверку — непонятно, но ничего не сдвинулось, — рассказывает член поселения Екатерина Горулева. — Кроме Юрия Ивановича (Горохова) никого не вызывали, чтобы опросить. 20 семей пострадали. Но ни одному члену коллектива правоохранительные органы не позвонили и не пригласили на беседу — просто отказали в возбуждении. А Виноградова? Сказала как-то, либо делайте как я скажу, либо ничего не получите. Непонятная ситуация сложилась».

Чтобы получить мнение по этой ситуации с другой стороны, RZN.AIF.RU связался с самой Виноградовой, однако женщина ничего не захотела объяснять и рассказывать: «Никаких комментариев я давать не буду». Впрочем, это неудивительно, коли и в полиции — её-то как раз вызывали — женщина так же отказалась что-то говорить.

Как следует из материалов дела, «13 июня 2016 года Виноградову по мобильному телефону вызвали в ОМВД России по Рязанскому району, однако во время беседы она отказалась давать какие-либо пояснения по указанному факту».

Проверка продолжается

Еще через несколько месяцев материалы проверки направили в ОМВД России по Советскому району Рязани . Мотивировали это тем в полиции, что право собственности на земельный участок Виноградовой осуществлялось в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по адресу: Рязань, улица Право-Лыбедская. Вновь началась проверка. Вновь никого из членов поселения не вызывают и не опрашивают. У людей складывается ощущение, что правоохранительные органы не хотят заниматься этим делом. А ведь именно полиция должна определить, есть ли в действиях Виноградовой признаки мошенничества.

11 апреля этого уже года на запрос RZN.AIF.RU, в пресс-службе регионального УМВД ответили, что «в настоящее время по указанной информации отделом МВД России по Советскому району г. Рязани проводится проверка, по результатам которой будет принято законное и обоснованное решение».

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