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Жители Самарской области получат 13-ю квитанцию за отопление
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Жители Самарской области получат 13-ю квитанцию за отопление 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В Самарской области поставщики тепла произведут перерасчёт потребленной энергии. Об этом сообщил представитель Общественной палаты Виктор Часовских.
— Отопительный сезон заканчивается не тогда, когда отключают тепло в батареях, а когда жильцы рассчитываются за потребленное тепло, — рассказал Виктор Часовских. — Таким образом, компании корректируют учет планируемого потребления и фактического.
Специалисты теплоэнергетических компаний рассчитывают годичное потребление тепла в доме и делят его на всех жильцов с расчётом площади квартир. Если сумма прошлого периода меньше, чем текущего, то разницу придётся погасить.
— Обычно она небольшая. Этих сумм бояться не стоит, — пояснил Виктор Часовских. — Однако есть случаи, когда потратили в разы больше ожидаемого, и тогда по квитанции надо заплатить и 3, и 6 тысяч.
Но возможна и обратная ситуация, и тогда итоговая сумма будет отрицательной. Такие квитанции с долгами получили 3469 семей в Самаре и Тольятти.
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