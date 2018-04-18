Жители Самарской области получат 13-ю квитанцию за отопление

Самарской области поставщики тепла произведут перерасчёт потребленной энергии. Об этом сообщил представитель Общественной палаты Виктор Часовских.

— Отопительный сезон заканчивается не тогда, когда отключают тепло в батареях, а когда жильцы рассчитываются за потребленное тепло, — рассказал Виктор Часовских . — Таким образом, компании корректируют учет планируемого потребления и фактического.

Специалисты теплоэнергетических компаний рассчитывают годичное потребление тепла в доме и делят его на всех жильцов с расчётом площади квартир. Если сумма прошлого периода меньше, чем текущего, то разницу придётся погасить.

— Обычно она небольшая. Этих сумм бояться не стоит, — пояснил Виктор Часовских. — Однако есть случаи, когда потратили в разы больше ожидаемого, и тогда по квитанции надо заплатить и 3, и 6 тысяч.