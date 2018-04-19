Ещё
В Самарской области начали отключать отопление в домах по заявкам жителей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Самарской области начали отключать отопление в домах по заявкам жителей 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самарской области завершается отопительный сезон. Но пока только в Сызрани приступили к процедуре. Распоряжение подписали местные власти.
— В остальных муниципалитетах региона жители могут подать заявки на отключение отопления в их доме. Для этого нужно обратиться в управляющую компанию, ТСЖ или ЖСК. Организации оформят заявки в теплоснабжающую организацию. Если похолодает, то отопление вновь включат. Но опять же нужна будет заявка от управляющей организации, — рассказали в самарском филиале «ЭнергосбыТ Плюс».
На данный момент в Самаре уже отказались от услуги теплоснабжения некоторые крупные предприятия, в том числе «Авиакор» и «Кузнецов». В Тольятти помимо заявок от организаций начали поступать и обращения от отдельных многоквартирных домов.
63.ru: последние новости
Самарцы, живущие рядом с фанзоной ЧМ, будут ездить домой через КПП Главный кадровик мэрии перешла на работу в администрацию губернатора «По соседству с крестами растет капуста»: жители просят закрыть кладбище «Рубёжное»
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня123
Тулеев уедет за границу272
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя118
Япония отказалась от российского алюминия667
«Умные» ракеты Трампа прилетели в Россию562
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:49
Депутаты подрались за кулисами ТВ-шоу
Политика Общество
00:44
Вертолет сел у ресторана на набережной Волги
Общество Происшествия
05:08
Тулеев уедет за границу
Политика
02:48
Тигры терроризировали группу на съемках «Полосатого рейса»
Шоу-бизнес
01:17
Активиста заперли в борделе во время облавы
Криминал Общество
00:44
Коровы оккупировали детскую площадку в Подмосковье
Новости Москвы Общество
00:29
Приму Большого театра не пустили в США
Общество Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение