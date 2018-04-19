В Самарской области начали отключать отопление в домах по заявкам жителей

Самарской области завершается отопительный сезон. Но пока только в Сызрани приступили к процедуре. Распоряжение подписали местные власти.

— В остальных муниципалитетах региона жители могут подать заявки на отключение отопления в их доме. Для этого нужно обратиться в управляющую компанию, ТСЖ или ЖСК. Организации оформят заявки в теплоснабжающую организацию. Если похолодает, то отопление вновь включат. Но опять же нужна будет заявка от управляющей организации, — рассказали в самарском филиале «ЭнергосбыТ Плюс».