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Волонтеры устроили «банный день» воронежским памятникам
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Волонтеры устроили «банный день» воронежским памятникам 

АиФ 27 минут назад
Фото: АиФ
18 апреля в Ленинском районе Воронежа начали уборку территорий памятников.
В ежегодной акции «Сохраним свое прошлое» традиционно принимают участие волонтеры из местных студентов и школьников. Они смахивают пыль с мемориальных досок, приводят в порядок территорию вокруг памятников.
Принять душ крупным памятникам помогает спецтехника от «РВК — Воронеж». Первыми помыли мемориальные комплексы «Чижовский плацдарм» и «Литературный некрополь». Следующие на очереди — памятники Пушкину и Бунину.
«Акция носит, в том числе и воспитательный характер: привитие подрастающему поколению чувства бережного отношения к памятникам истории и культуры. Школьники и студенты, которые участвуют в мероприятиях по уборке памятников, в дальнейшем в своей жизни не допускают загрязнения их территории», — рассказали в Управе Ленинского района.
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