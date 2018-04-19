Волонтеры устроили «банный день» воронежским памятникам

18 апреля в Ленинском районе Воронежа начали уборку территорий памятников.

В ежегодной акции «Сохраним свое прошлое» традиционно принимают участие волонтеры из местных студентов и школьников. Они смахивают пыль с мемориальных досок, приводят в порядок территорию вокруг памятников.

Принять душ крупным памятникам помогает спецтехника от «РВК — Воронеж». Первыми помыли мемориальные комплексы «Чижовский плацдарм» и «Литературный некрополь». Следующие на очереди — памятники Пушкину и Бунину.

«Акция носит, в том числе и воспитательный характер: привитие подрастающему поколению чувства бережного отношения к памятникам истории и культуры. Школьники и студенты, которые участвуют в мероприятиях по уборке памятников, в дальнейшем в своей жизни не допускают загрязнения их территории», — рассказали в Управе Ленинского района.