Автор памятника князю Владимиру создаст для Воронежа 4-метровую скульптуру святого 

Монумент Иоанну Кронштадтскому появится на улице Маршала Жукова. Одинаковые памятники святому Иоанну Кронштадтскому появятся в трёх странах — России, США и Германии. Сначала бронзовую скульптуру установят в России — в парковой зоне храма Ксении Петербургской, расположенного на улице Маршала Жукова в Воронеже. Впоследствии копии памятника появятся в США и Германии, сообщил «Коммерсант-Черноземье» во вторник, 17 апреля. Сейчас по поводу установки памятника ведутся переговоры, уточнили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе Воронежской епархии. Известно, что высота скульптуры составит около 4 м, не считая пьедестала, пишет издание со ссылкой на автора идеи, мецената Петра Вьюнова. Её планируют установить по окончании реставрационных работ храма Ксении Петербургской и колокольни — осенью 2018 года. Автором скульптуры станет Салават Щербаков, создавший 16-метровый монумент князю Владимиру на Боровицкой площади и монумент конструктору Михаилу Калашникову высотой 7,5 м в Оружейном переулке. В создании памятника для Воронежа задействуют и столичную творческую мастерскую имени Клыкова. Стоимость изготовления памятника на начальном этапе — 10 млн рублей. Реализация всего проекта оценивается в 1 млн долларов, поскольку в Воронеже он будет первым, а в последствии его копии появятся на территории Свято-Троицкого монастыря Русской православной церкви в Джорданвилле штата Нью-Йорк и в немецком Гамбурге у храма Святого праведного Иоанна Кронштадтского. Цель проекта — объединить православные общины в этих трёх странах. Дарья Крымова