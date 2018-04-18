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Наказание за содействие незаконной миграции ужесточат
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Наказание за содействие незаконной миграции ужесточат 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Мосгордума (МГД) приняла в окончательном чтении постановление об усилении наказания за содействие нелегальной миграции, передаёт РИА «Новости».
В частности, предлагается установить ответственность за посредничество в незаконном получении документов для въезда на территорию России, за пребывание лица без гражданства или иностранного гражданина, а также транзитного проезда через территорию России. За содействие, в том числе с использованием служебного положения, предлагается ввести штрафные санкции до 200 тысяч рублей, а также уголовную ответственность до трёх лет лишения свободы или принудительные работы на срок от трёх лет.
Далее документ направят в Госдуму для дальнейшего рассмотрения. Как отметила председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко, принятие соответствующих изменений позволит восполнить пробел в правовом регулировании незаконной миграции и усовершенствовать правоприменительную практику в указанной сфере.
Ранее сообщалось, что приглашающая сторона заплатит штраф за несоблюдение цели въезда и сроков пребывания мигрантов в России. Законопроект вводит в КоАП изменения, закрепляющие штраф для физлиц от двух до четырёх тысяч рублей, для должностных лиц от 45 до 50 тысяч и для юрлиц — от 400 до 500 тысяч рублей.
Член Комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов считает, что для работодателей, нанимающих мигрантов, необходимо ввести повышенный налог. Это будет стимулировать компании нанимать российские трудовые ресурсы. Также Милонов указал на необходимость введения медицинской страховки, которую мигранты должны будут оплачивать на въезде в нашу страну.
По данным Главного управления по вопросам миграции МВД, за нарушение российского законодательства в 2017 году из страны были депортированы 137 тысяч мигрантов. Права на въезд в Россию лишены ещё 210 тысяч человек.
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