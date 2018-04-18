Bloomberg сообщил о желании Путина дать Трампу шанс на улучшение отношений

На желание Путина улучшить отношения с Вашингтоном указывает перенос принятия законопроекта об антиамериканских санкциях, который был внесен 13 апреля, а обсуждение запланировано лишь на 15 мая, отмечает агентство.

Игорь Бунин. По информации Bloomberg, Кремль дал указание российским чиновникам уменьшить антиамериканскую риторику. Об этом говорит один из источников агентства. «Путин готов пойти на многочисленные уступки, но должен выглядеть так, будто он не проигрывает», — считает президент Центра политических технологий

Ранее «Интерфакс» со ссыклой на источник в МИД России сообщило, что Вашингтон пока не планирует вводить новые санкции в отношении Москвы . Об этом, по словам собеседника агентства, говорится в письме администрации президента США посольству России в Вашингтоне. «Я подтверждаю, что посольство РФ в Вашингтоне было уведомлено о том, что новых санкций в ближайшее время не будет», — сказал источник агентства.