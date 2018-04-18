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Bloomberg сообщил о желании Путина дать Трампу шанс на улучшение отношений
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Bloomberg сообщил о желании Путина дать Трампу шанс на улучшение отношений 

Ведомости 1 час назад
Фото: Ведомости
Президент России Владимир Путин стремится снизить напряжение в отношениях с США и дать Дональду Трампу «еще один шанс» исполнить его обещания улучшить отношения с Россией, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
На желание Путина улучшить отношения с Вашингтоном указывает перенос принятия законопроекта об антиамериканских санкциях, который был внесен 13 апреля, а обсуждение запланировано лишь на 15 мая, отмечает агентство.
По информации Bloomberg, Кремль дал указание российским чиновникам уменьшить антиамериканскую риторику. Об этом говорит один из источников агентства. «Путин готов пойти на многочисленные уступки, но должен выглядеть так, будто он не проигрывает», — считает президент Центра политических технологий Игорь Бунин.
Ранее «Интерфакс» со ссыклой на источник в МИД России сообщило, что Вашингтон пока не планирует вводить новые санкции в отношении Москвы. Об этом, по словам собеседника агентства, говорится в письме администрации президента США посольству России в Вашингтоне. «Я подтверждаю, что посольство РФ в Вашингтоне было уведомлено о том, что новых санкций в ближайшее время не будет», — сказал источник агентства.
До этого The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что американские власти пока решили отказаться от дополнительных экономических санкций в отношении Москвы. Собеседники газеты поясняли, что Трамп не хотел бы вводить такие ограничения «без новых действий России, которые бы подтолкнули его к этому».
Последние санкции в отношении России США ввели 6 апреля. Они затронули российских миллиардеров и госменеджеров. Среди них Олег Дерипаска, Сулейман Керимов и Виктор Вексельберг. Ограничения были введены из-за ситуаций на Украине, в Сирии, а также из-за кибератак, но «прежде всего из-за попыток России подорвать западную демократию», указывал минфин США.
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