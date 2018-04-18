От «Сармата» до «Арматы»: российское вооружение даже под санкциями теснит США на мировом рынке 

Слова Дмитрия Рогозина, что Россия удерживает второе место на рынке вооружений несмотря на западные санкции отражают огромный потенциал нашего ВПК. Об этом ФБА «Экономика сегодня» рассказал завкафедрой политологии и социологии РЭУ, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.
"Задел времен СССР дал России прекрасную платформу, позволяющую на мировом рынке вооружений чувствовать себя уверенно. Не случайно из 103 ракет Запада в Сирии 71 была перехвачена — с этим справились советские системы С-125, С-200 и даже С-75, уже тогда мы были в числе крупнейших игроков оружейного рынка. Провал 1900-х был очень серьезным — нас существенно потеснили, традиционные ниши России занял Запад. Даже стрелковое оружие РФ вытеснялось, хотя автомат Калашникова популярен на планете до сих пор.
Однако уже в «нулевые» годы мы стали активно наращивать потенциал и возвращать утраченные позиции. Россия модернизировала уже имеющуюся технику, предлагала новые проекты, чем начали активно отвоевывать позиции. И тогда Запад начал применять нечистоплотные приемы, вводя санкции против российской «оборонки». Ими нас пытаются вытеснить с рынка вооружений — к примеру, желание устранить сильного конкурента в вертолетостроении Вашингтон даже не скрывает", — отмечает специалист.
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на заседании коллегии Минпромторга подчеркнул: Россия по-прежнему удерживает второе место на рынке вооружений — по его словам, санкции этому помешать не смогли. Говоря об успехах последних лет, вице-премьер назвал в их числе рост выполнения гособоронзаказа с 80 до 97-98%. Кроме того, «канули в Лету» ценовые войны исполнителей заданий ГОЗ, а также была создана гибкая система ценообразования на продукцию ОПК. Кроме того, вице-премьер отметил успехи в сфере импортозамещения и создание абсолютно новых отраслей.
"Первое, что Россия начала делать после ввода санкций — проводить импортозамещение в сфере ОПК. Первое время мы начали искать других зарубежных партнеров, способных поставить нам детали для вооружений помимо той же Украины. Отрезвление пришло достаточно быстро: мы поняли, что производить нужно все самим, ибо Запад в стремлении подавить конкурента не остановится. Российское руководство оказалось прозорливым — сейчас вводятся санкции к иностранным компаниям за сотрудничество с российским ОПК.
Нужно четко понимать: санкции вводятся для того, чтобы США могли отвоевать торговые ниши. Однако России удается противодействовать этим попыткам, и довольно успешно. Более того, мы предоставили прорывные идеи: ЗРК С-400, платформа «Армата», перспективный истребитель Су-57, ракета «Сармат» — это далеко не полный перечень того, что интересует потенциальных покупателей российской военной техники", — считает военный эксперт.
Россия возвращает зоны влияния
Рогозин уверен: санкции не помешают промышленности РФ перейти к шестому технологическому укладу. «Что касается ближайшего будущего, то, прежде всего, оно должно быть связано с максимальным внедрением технологий шестого технологического уклада, — сказал он. — Это огромный, серьезный вызов, который стоит перед нами, и сделать это придется в условиях санкций». Рогозин выразил уверенность в том, что «руководство Минпромторга, та команда, которая сформировалась, те люди, которые сегодня пришли к руководству предприятий ОПК, с этой задачей успешно справятся».
На днях посол Ирака объявил, что Багдад может начать переговоры с Москвой о покупке перспективного ЗРК С-400. На эти комплексы уже выстроилась очередь из Турции, Китая и ряда других стран. Интерес к ним проявляла даже Саудовская Аравия, традиционно считающаяся верным военным партнером США на рынке вооружений. В 2017 году Россия экспортировала вооружения на $15 млрд, и в условиях санкционного давления общий портфель заказов на изделия ВПК РФ не снизился, по-прежнему составляя около $45 млрд
"Главное в борьбе России за лидерство на мировом рынке вооружений — роль ее руководства, которое чувствует перспективы и умело регулирует российский ВПК. При этом сегодня создается задел, чтобы завтра претендовать уже на первое место в этом рейтинге, ведь наша страна постепенно возвращает утраченные в 1990-х зоны влияния. Наиболее перспективным в этом отношении является Ближний Восток, где наши вооружения отлично прорекламировали сами себя, уничтожив террористические формирования в Сирии.
На сегодняшний день продать наши дивизионы С-400 просит Турция — вторая по численности армия НАТО. И не просто просит, а торопит с поставками! Израиль, который всегда был верным торговым партнером американцев в военной сфере, покупает российские машины поддержки танков «Терминатор» — Тель-Авив признал их совершенство и значимость. В перспективе весь Ближний Восток может быть переориентирован на российские военные технологии.
Наши традиционные партнеры, такие как Индия, Иран тоже убедились в превосходстве российского оружия. С определенной уверенностью мы можем побороться за рынок Пакистана, Саудовской Аравии и ряда других государств. Нужно понимать: за устаревшими установками сирийских ПВО, когда страну атаковали ракетами, сидели сирийские же солдаты. То есть весь мир убедился, что не только наши технологии превосходны, но и наша школа по подготовке военных специалистов — лучшая в мире", — заключает Андрей Кошкин.