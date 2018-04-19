На проспекте Культуры в омских Нефтяниках появятся фонтан и липовая аллея

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Администрация Советского округа готовится к выбору подрядчика, который займется благоустройством проспекта Культуры. Также состоялось первое рабочее совещание, на котором обсудили, как общественную территорию будут обновлять.

«Проект благоустройства проспекта Культуры получил наибольшее количество голосов жителей, поэтому именно эта общественная территория была выбрана для проведения работ, — отметил глава администрации Советского округа Борис Сеньков . — На общественных слушаниях омичи внесли свои предложения, поддержав эскизные проекты архитекторов. Следующие этапы реализации проекта будут включать его доработку с учетом поправок, согласование необходимых документов, а после того, как на конкурсной основе будет выбран подрядчик, проведение контроля качества и сроков работ».

Отметим, что согласно проекту на проспекте Культуры появятся пешеходный бульвар, скамейки, фонтан, новые цветочные клумбы и липовая аллея. Специалисты пообещали, что вырубать старые деревья не будут: кусты жасминов будут сохранены и облагорожены, так же как и хвойные деревья.

Добавим, что работы по благоустройству должны завершить до начала сентября.