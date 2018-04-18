Космонавт Алексей Овчинин: «Человек обязательно полетит на Марс»

Дата 12 апреля вошла в мировую историю в 1961 году, с великого полёта Юрия Гагарина

С тех пор сотни землян штурмовали высоты космоса, в их числе наши земляки. 120-й космонавт СССР/ России и 547-й космонавт мира, родившийся и выросший в Рыбинске Алексей Овчинин был удостоен звания Героя России за героизм, проявленный во время полёта на корабле «Союз ТМА-20М» в марте — сентябре 2016 года. Он находился в космосе 172 дня.

В канун профессионального праздника корреспондент « АиФ » побеседовал с космонавтом-испытателем из Звёздного городка Алексеем Овчининым.

Гордимся Бурлаком

Игорь Велетминский, «АиФ-Ярославль»: Алексей Николаевич, вы недавно вернулись с космодрома Байконур . Как прошёл этот этап работы?

Алексей Овчинин: Вместе с Николаем Тихоновым и астронавтом NASA Ником Хейгом мы были дублирующим экипажем 55-й экспедиции на МКС (международную космическую станцию). Основной экипаж состоял из Олега Артемьева , Эндрю Фойстела и Ричарда Арнольда . На Байконуре мы успешно провели завершающий этап подготовки, предстартовую подготовку. Мы выполнили примерку (осмотр) пилотируемого корабля «Союз МС-08». На тренажере отрабатывали нештатные ситуации, которые могут произойти на любом этапе космического полёта.

Полёт нашего международного экипажа запланирован на сентябрь-октябрь этого года. Сейчас в Звёздном городке изучаю программу научных экспериментов, которые буду проводить на МКС, и готовлюсь к полёту на МКС на тренажёрах.

Ярославская область гордится не только Чайкой, но и Бурлаком — с этим позывным вы полетели в космос. Как выбрали столь редкую профессию?

— Дедушка и отец хотели стать лётчиками. У них это не получилось. Я тоже решил стать лётчиком и заодно исполнить и их мечту.

Но моя цель была масштабнее — космос. Самолёты стали первым этапом: в аэроклубе Рыбинска прыгал с парашютом, освоил управление Як-52. Замечу, что благодаря строгой дисциплине в аэроклубе было гораздо легче освоиться на военной службе. После школы поступил в Борисоглебское лётное училище, но заканчивать учебу пришлось в Ейске.

Набор в отряд космонавтов в 2006 году был последним шансом, дальше мог не пройти по возрасту. В итоге стал одним из претендентов на полёт в космос, который состоялся после десятилетней подготовки.

Наш экипаж, в который входили также Олег Скрипочка Джеффри Уильямс , провёл на станции 172 дня и вернулся на Землю 7 сентября 2016 года. Есть поговорка: «Если очень захотеть, можно в космос полететь». Видимо, я хотел чуть больше, чем остальные семь миллиардов жителей Земли.

— Как чувствовали себя в таком длительном полёте?

— Ещё до полёта я представлял, с чем столкнусь. Расспрашивал коллег, как там, в космосе, и после их рассказов становилось только интереснее. Были непривычные моменты, но они касались бытовой стороны. К примеру, принять душ в космосе — не такая простая вещь, как кажется на первый взгляд. Душа как такового нет. Космонавты просто обтираются влажными салфетками или полотенцами. А голову моют шампунем, который не пенится.

Талисман в невесомости

— В прошлом году вы были удостоены высшей награды страны. По вашей оценке, в чём значимость космической отрасли для нашей страны на нынешнем этапе её развития?

— Был чрезвычайно рад и горд, что наше государство столь высоко оценило мою работу, работу моих коллег. Стран, чья космическая техника летает в космос, не так и много, их можно пересчитать по пальцам двух рук.

Многолетние успехи российской космической отрасли говорят об уровне техники, инженерной мысли наших специалистов. Космос — это и престиж страны, и огромный вклад в экономику. Основной доход, конечно же, приносят непилотируемые запуски самого различного назначения. Сейчас, на нынешнем этапе развития космической техники, России необходимо создавать новую технику, иначе такие страны, как США или Китай , вырвутся вперёд. Конечно же, всё это требует соответствующего государственного финансирования.

— В свой первый полёт вы взяли талисман из родного Рыбинска и плюшевую сову. А сейчас будет нечто подобное?

— Да, в 2016 году я проводил конкурс на вещь, поделку, сувенир, символизирующие мой родной город Рыбинск. Победителем конкурса стала рыбка-свистулька. А розовую плюшевую сову, одну из любимых игрушек моей дочери, я взял с собой на МКС, чтобы она стала индикатором невесомости. Обычно это мягкая игрушка, которая показывает пристегнутым к креслам космонавтам, когда наступает невесомость. Игрушка начинает парить.

Кстати, в самое ближайшее время я объявлю конкурс не только для жителей Рыбинска, но и Ярославля , и других городов и посёлков нашего края на создание сувенира, который будет символизировать Ярославскую область, отдельно взятые города региона. Ту вещь, которая победит в конкурсе, возьму с собой на орбиту и потом спущу на Землю.

— Как поддерживали с родными и близкими связь на орбите?

— Сейчас на борту станции у космонавтов есть лэптопы, на них установлены специальные программы, благодаря которым можно через спутник позвонить в любую точку планеты. Кроме того, по выходным дням на МКС проходят приватные конференции с семьями: космонавты могут и видеть, и слышать своих родных.

— В одной из телепередач рассказывалось о том, что бывают такие условия в атмосфере, когда можно увидеть из космоса не только города, но и улицы и даже дома. Не доводилось видеть Рыбинск или Звёздный городок?

— Надо пояснить, что МКС летит по заданной траектории, и Рыбинск, Москва остаются от неё в стороне. В иллюминаторы, которые расположены в «полу» станции, их не увидеть. Для этого нужно смотреть в боковые иллюминаторы. Но опять-таки для этого нужна хорошая погода, которая не всегда случается. Опять же за время экспедиции на МКС мы могли видеть Рыбинск или Ярославль всего 4-5 раз. Рыбинск увидеть не удалось, а вот Москву видел пару раз в ночное время — большое светящееся пятно.

На Марс за 250 суток

— Как видно из ваших слов, вы не теряете контактов с малой родиной. Часто ли удаётся бывать в Ярославской области? Что считаете важным для благополучия нашего региона?

— По мере возможности стараюсь бывать в родных краях. В прошлом году посетил детский технопарк «Кванториум» в Рыбинске, познакомился с его воспитанниками. Договорились, что проведу для них экскурсию по тренировочной базе, где готовят космонавтов. И недавно ребята открыли «Неделю космоса» посещением Звёздного городка.

В Ярославле бываю в «Арене-2000», ведь я давний болельщик хоккейного клуба «Локомотив»

Охарактеризовать тенденции развития области — задача трудная. Сначала видишь рост, положение дел становится лучше, а затем этот процесс затормаживается. Грустное впечатление на меня всегда производят разбитые дороги и в Ярославле, и в Рыбинске. Многое, очень многое предстоит ещё сделать.

— Какие проблемы городов и весей из космоса кажутся незначительными, мелкими, а какие — огромными, сложными?

— Земные проблемы, как это ни странно, из космоса отлично видны в их реальном масштабе и драматизме. Вот идёт корабль — и сразу заметно, как он сбрасывает неочищенные отходы в океан. Видно, особенно зимой, как сильно загрязнены крупные российские города, в которых развита промышленность. Космонавты всегда отмечают районы лесных пожаров, незаконных вырубок.

— Как-то Валентина Терешкова , отвечая на вопрос о том, полетела ли бы она на Марс без гарантии возвращения, ответила: «С удовольствием». Если всерьёз, то каковы перспективы и такого дальнего путешествия, и нашей космонавтики?

— Уверен, что человек обязательно полетит на Марс, как в своё время на Луну. Но на нынешнем этапе космонавтики такой полёт только в одну сторону займёт 250 суток. Если у космического корабля будет ядерная двигательная установка, над созданием которой трудятся учёные, то время полёта сократится до 80 суток. Очевидно, что нашей отрасли жизненно необходимы новые разработки, чтобы ставить и решать всё более и более амбициозные задачи.

Сейчас мы используем ту технику, которая создавалась в шестидесятые годы прошлого века, конечно, усовершенствованную, модернизированную. Советская техника была и остаётся самой лучшей, самой надёжной. Но сегодня она морально устарела. Нужен прорыв в космической отрасли России, иначе другие страны неизбежно нас обгонят.