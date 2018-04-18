Космонавт Алексей Овчинин: «Человек обязательно полетит на Марс» 

Дата 12 апреля вошла в мировую историю в 1961 году, с великого полёта Юрия Гагарина.
С тех пор сотни землян штурмовали высоты космоса, в их числе наши земляки. 120-й космонавт СССР/России и 547-й космонавт мира, родившийся и выросший в Рыбинске, Алексей Овчинин был удостоен звания Героя России за героизм, проявленный во время полёта на корабле «Союз ТМА-20М» в марте — сентябре 2016 года. Он находился в космосе 172 дня.
В канун профессионального праздника корреспондент «АиФ» побеседовал с космонавтом-испытателем из Звёздного городка Алексеем Овчининым.
Гордимся Бурлаком
Игорь Велетминский, «АиФ-Ярославль»: Алексей Николаевич, вы недавно вернулись с космодрома Байконур. Как прошёл этот этап работы?
Алексей Овчинин: Вместе с Николаем Тихоновым и астронавтом NASA Ником Хейгом мы были дублирующим экипажем 55-й экспедиции на МКС (международную космическую станцию). Основной экипаж состоял из Олега Артемьева, Эндрю Фойстела и Ричарда Арнольда. На Байконуре мы успешно провели завершающий этап подготовки, предстартовую подготовку. Мы выполнили примерку (осмотр) пилотируемого корабля «Союз МС-08». На тренажере отрабатывали нештатные ситуации, которые могут произойти на любом этапе космического полёта.
Полёт нашего международного экипажа запланирован на сентябрь-октябрь этого года. Сейчас в Звёздном городке изучаю программу научных экспериментов, которые буду проводить на МКС, и готовлюсь к полёту на МКС на тренажёрах.
— Ярославская область гордится не только Чайкой, но и Бурлаком — с этим позывным вы полетели в космос. Как выбрали столь редкую профессию?
— Дедушка и отец хотели стать лётчиками. У них это не получилось. Я тоже решил стать лётчиком и заодно исполнить и их мечту.
Но моя цель была масштабнее — космос. Самолёты стали первым этапом: в аэроклубе Рыбинска прыгал с парашютом, освоил управление Як-52. Замечу, что благодаря строгой дисциплине в аэроклубе было гораздо легче освоиться на военной службе. После школы поступил в Борисоглебское лётное училище, но заканчивать учебу пришлось в Ейске.
Набор в отряд космонавтов в 2006 году был последним шансом, дальше мог не пройти по возрасту. В итоге стал одним из претендентов на полёт в космос, который состоялся после десятилетней подготовки.
Наш экипаж, в который входили также Олег Скрипочка и Джеффри Уильямс, провёл на станции 172 дня и вернулся на Землю 7 сентября 2016 года. Есть поговорка: «Если очень захотеть, можно в космос полететь». Видимо, я хотел чуть больше, чем остальные семь миллиардов жителей Земли.
— Как чувствовали себя в таком длительном полёте?
— Ещё до полёта я представлял, с чем столкнусь. Расспрашивал коллег, как там, в космосе, и после их рассказов становилось только интереснее. Были непривычные моменты, но они касались бытовой стороны. К примеру, принять душ в космосе — не такая простая вещь, как кажется на первый взгляд. Душа как такового нет. Космонавты просто обтираются влажными салфетками или полотенцами. А голову моют шампунем, который не пенится.
Талисман в невесомости
— В прошлом году вы были удостоены высшей награды страны. По вашей оценке, в чём значимость космической отрасли для нашей страны на нынешнем этапе её развития?
— Был чрезвычайно рад и горд, что наше государство столь высоко оценило мою работу, работу моих коллег. Стран, чья космическая техника летает в космос, не так и много, их можно пересчитать по пальцам двух рук.
Многолетние успехи российской космической отрасли говорят об уровне техники, инженерной мысли наших специалистов. Космос — это и престиж страны, и огромный вклад в экономику. Основной доход, конечно же, приносят непилотируемые запуски самого различного назначения. Сейчас, на нынешнем этапе развития космической техники, России необходимо создавать новую технику, иначе такие страны, как США или Китай, вырвутся вперёд. Конечно же, всё это требует соответствующего государственного финансирования.
— В свой первый полёт вы взяли талисман из родного Рыбинска и плюшевую сову. А сейчас будет нечто подобное?
— Да, в 2016 году я проводил конкурс на вещь, поделку, сувенир, символизирующие мой родной город Рыбинск. Победителем конкурса стала рыбка-свистулька. А розовую плюшевую сову, одну из любимых игрушек моей дочери, я взял с собой на МКС, чтобы она стала индикатором невесомости. Обычно это мягкая игрушка, которая показывает пристегнутым к креслам космонавтам, когда наступает невесомость. Игрушка начинает парить.
Кстати, в самое ближайшее время я объявлю конкурс не только для жителей Рыбинска, но и Ярославля, и других городов и посёлков нашего края на создание сувенира, который будет символизировать Ярославскую область, отдельно взятые города региона. Ту вещь, которая победит в конкурсе, возьму с собой на орбиту и потом спущу на Землю.
— Как поддерживали с родными и близкими связь на орбите?
— Сейчас на борту станции у космонавтов есть лэптопы, на них установлены специальные программы, благодаря которым можно через спутник позвонить в любую точку планеты. Кроме того, по выходным дням на МКС проходят приватные конференции с семьями: космонавты могут и видеть, и слышать своих родных.
— В одной из телепередач рассказывалось о том, что бывают такие условия в атмосфере, когда можно увидеть из космоса не только города, но и улицы и даже дома. Не доводилось видеть Рыбинск или Звёздный городок?
— Надо пояснить, что МКС летит по заданной траектории, и Рыбинск, Москва остаются от неё в стороне. В иллюминаторы, которые расположены в «полу» станции, их не увидеть. Для этого нужно смотреть в боковые иллюминаторы. Но опять-таки для этого нужна хорошая погода, которая не всегда случается. Опять же за время экспедиции на МКС мы могли видеть Рыбинск или Ярославль всего 4-5 раз. Рыбинск увидеть не удалось, а вот Москву видел пару раз в ночное время — большое светящееся пятно.
На Марс за 250 суток
— Как видно из ваших слов, вы не теряете контактов с малой родиной. Часто ли удаётся бывать в Ярославской области? Что считаете важным для благополучия нашего региона?
— По мере возможности стараюсь бывать в родных краях. В прошлом году посетил детский технопарк «Кванториум» в Рыбинске, познакомился с его воспитанниками. Договорились, что проведу для них экскурсию по тренировочной базе, где готовят космонавтов. И недавно ребята открыли «Неделю космоса» посещением Звёздного городка.
В Ярославле бываю в «Арене-2000», ведь я давний болельщик хоккейного клуба «Локомотив».
Охарактеризовать тенденции развития области — задача трудная. Сначала видишь рост, положение дел становится лучше, а затем этот процесс затормаживается. Грустное впечатление на меня всегда производят разбитые дороги и в Ярославле, и в Рыбинске. Многое, очень многое предстоит ещё сделать.
— Какие проблемы городов и весей из космоса кажутся незначительными, мелкими, а какие — огромными, сложными?
— Земные проблемы, как это ни странно, из космоса отлично видны в их реальном масштабе и драматизме. Вот идёт корабль — и сразу заметно, как он сбрасывает неочищенные отходы в океан. Видно, особенно зимой, как сильно загрязнены крупные российские города, в которых развита промышленность. Космонавты всегда отмечают районы лесных пожаров, незаконных вырубок.
— Как-то Валентина Терешкова, отвечая на вопрос о том, полетела ли бы она на Марс без гарантии возвращения, ответила: «С удовольствием». Если всерьёз, то каковы перспективы и такого дальнего путешествия, и нашей космонавтики?
— Уверен, что человек обязательно полетит на Марс, как в своё время на Луну. Но на нынешнем этапе космонавтики такой полёт только в одну сторону займёт 250 суток. Если у космического корабля будет ядерная двигательная установка, над созданием которой трудятся учёные, то время полёта сократится до 80 суток. Очевидно, что нашей отрасли жизненно необходимы новые разработки, чтобы ставить и решать всё более и более амбициозные задачи.
Сейчас мы используем ту технику, которая создавалась в шестидесятые годы прошлого века, конечно, усовершенствованную, модернизированную. Советская техника была и остаётся самой лучшей, самой надёжной. Но сегодня она морально устарела. Нужен прорыв в космической отрасли России, иначе другие страны неизбежно нас обгонят.