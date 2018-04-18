Импортозамещение под снос. В Воронеже уничтожают инновационное производство

Это в теории чиновников должна заботить судьба малого и среднего бизнеса, дабы казна прирастала через развитие оного. А на практике мы видим всякое. Например — снос рынков, астрономический рост налогов, протесты предпринимателей… Причём не всегда речь идёт о киосках и лотках. Так, из-за позиции администрации, возможно, последние дни доживает инновационное и импортозамещающее производство медицинских изделий, расположенное в Железнодорожном районе Воронежа.

Недострой вместо кафе

Казахстан, Индия, Восемнадцать регионов России , а также Белоруссия Объединённые Арабские Эмираты — такова география поставок расходных стоматологических материалов воронежской фирмы «Кормед-Р». Абразивные диски, матрицы, пластины в несколько раз дешевле импортных аналогов, но ничуть не уступают, а то и превосходят их по качеству. В основе — разработки учёных ВГУ. Между тем здание № 49 Б по улице Суворова, где базируется инновационное производство, уже приговорено к сносу. Как же так?

История начинается в далёком 2006 году, когда некий господин Грибов получил разрешение на строительство дома на улице Суворова — совсем рядом с девятиэтажкой, жители которой и не подозревали, что их детская площадка уже «сдана в аренду». Поздно ночью прибыли рабочие и начали выворачивать из земли лесенки и качели, жильцы высыпали из дома — дело чуть было не закончилось дракой.

Горожане жаловались в СМИ, подали в суд, но проиграли. Городские чиновники уверяли: документы у застройщика в полном порядке. Но запланированное здесь кафе так и не открылось: была построена лишь кирпичная «коробка», за углом которой коротали вечера местные маргиналы, обильно засеивая территорию флаконами из-под настойки боярышника.

Недострой переходил из рук в руки, пока часть дома не приобрела фирма «Кормед-Р», которая подключила коммуникации, перепрофилировала здание в научно-исследовательский институт, установила уникальное, разработанное собственными специалистами оборудование и наладило выпуск конкурентоспособной продукции.

«Смертельная инъекция»

Однако оформить ввод здания в эксплуатацию городская администрация отказалась, а в прошлом году и вовсе объявила здание самостроем и подала в суд. По мнению чиновников, Грибов без разрешения построил второй этаж. Кроме того, не соблюдается плотность застройки, здание выходит за пределы участка, расположено в опасной близости от газопровода и водопровода и вовсе не является НИИ, поскольку фирма занимается производством. Не соблюдаются и границы санитарно-защитной зоны.

Руководство фирмы доказывает, что достройка была согласована с администрацией, границы участка уточнены и не нарушены, по ним же установлена санитарно-защитная зона, а производством так или иначе занимаются большинство воронежских НИИ. Были оспорены и другие претензии, но суд встал на сторону мэрии: обязал собственников снести дом, по сути, обрекая малое предприятие на гибель.

Интересно другое. В своё время администрация выдала разрешение, не обращая внимания ни на плотность застройки, ни на близость коммунальных сетей. При этом дом спокойно простоял много лет, раздражая местных жителей, но почему-то ничуть не интересуя органы власти. Зато когда новые собственники занялись по-настоящему полезным делом, но, видимо, не разжились полезными связями, чиновники вдруг решили принять меры.

«Наше предприятие не на словах, а на деле занимается импортозамещением, — говорит руководитель фирмы, профессор ВГУ Вячеслав Кукуев. — У нас работают 24 человека, в том числе люди с ограниченными возможностями. У восьми сотрудников — маленькие дети. Нам не хватит средств ни на новое помещение, ни на снос. Мы обречены на банкротство. Вместо того чтобы поддержать развитие малого бизнеса, нам прописали смертельную инъекцию».

И действительно, гораздо проще угробить инновационное предприятие, чем попытаться урегулировать вопрос в интересах городской экономики и престижа города. Вероятно, такие понятия интересуют наших чиновников в последнюю очередь.