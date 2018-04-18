Ещё
В порту Усть-луга появится новый торговый терминал
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Решена судьба российских банков в SWIFT
Решена судьба российских банков в SWIFT

В порту Усть-луга появится новый торговый терминал 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Известно, что проект предусматривает создание трех терминалов в рамках развития 4, 5, 6-й очереди Комплекса генеральных грузов. Строительство нового терминала будет осуществляться совместно с ОАО «Компания Усть-Луга».
В период строительства «Новотранс» уделит особое внимание созданию железнодорожной инфраструктуры. Учитывая использование инновационных полувагонов, пути будут подготовлены к пропуску подобного состава.
Кстати, сейчас «Новотранс» приступил к изучению влияния инновационного состава на пути необщего пользования.
РЖД-Партнер: последние новости
Власти могут остановить перевалку всех опасных грузов в портах регионов, где пройдут матчи ЧМ-2018 Уральские Ласточки-Премиум бьют рекорды на маршруте Москва – Иваново – Москва Европейский суд: авиакомпании должны выплатить пассажирам компенсации в случае стихийных забастовок работников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Кремле ответили на «план Авакова»165
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника58
Чайка рассказал, за что поплатился Березовский62
Нападение на школу произошло в Башкирии268
На мятых простынях8
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
00:17
Фанат атаковал певицу во время концерта
Шоу-бизнес
01:18
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США
Политика
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
05:00
«Британия не могла допустить возвращения Березовского»
Политика
02:34
Песков назвал путь решения проблемы Донбасса
Политика
26:06
Путину сообщили о блокировке Telegram
Политика
00:47
Путин выразил соболезнования Бушу-старшему
Политика Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение