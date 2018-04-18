В порту Усть-луга появится новый торговый терминал

Известно, что проект предусматривает создание трех терминалов в рамках развития 4, 5, 6-й очереди Комплекса генеральных грузов. Строительство нового терминала будет осуществляться совместно с ОАО «Компания Усть-Луга».

В период строительства «Новотранс» уделит особое внимание созданию железнодорожной инфраструктуры. Учитывая использование инновационных полувагонов, пути будут подготовлены к пропуску подобного состава.

Кстати, сейчас «Новотранс» приступил к изучению влияния инновационного состава на пути необщего пользования.